Festività di fine anno: il Comando Carabinieridi Nuoro mette a punto il piano di sicurezza

Con l’approssimarsi delle feste di fine dell’anno, il Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro ha predisposto un piano straordinario di controllo del territorio.

I Carabinieri della Provincia aumenteranno attività di prevenzione dei reati e in particolare del controllo alla circolazione stradale, al fine di aumentare le condizioni di sicurezza.

Una serie di servizi straordinari con controlli al rispetto della legalità che continueranno fino al 6 gennaio giorno dell’Epifania.

Centinaia di militari e pattuglie, impiegati, soprattutto nelle aree a maggiore criticità della provincia Nuorese. Il monitoraggio del territorio sarà attuato anche con un piano di posti di controllo sulle principali arterie stradali che nei centri abitati, ancora troppo spesso teatri di gravi incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto alle norme del Codice della Strada.

Verifiche serrate sull’abuso di alcol e droghe, con una stretta sull’uso di artifizi pirotecnici. Infatti già da giorni, i Carabinieri stanno effettuando i venditori e chi ne fa un uso scorretto.

Per i trasgressori sono previste pesanti sanzioni. L’uso incauto dei fuochi d’artificio del genere legale può produrre lesioni gravi, come ustioni al viso e alle mani, e danni alla vista. L’uso invece di artifizi pirotecnici del genere illegale, in considerazione della loro elevata potenza può provocare danni molto peggiori. L’attivazione di fuochi illegali determina infatti esplosioni di notevole intensità e di elevata dannosità e talvolta può dar luogo anche alla perdita totale di arti, dell’udito e della vista.

I consigli sono:

assicurarsi che sul petardo sia presente l’etichetta riportante la classificazione del Ministero dell’Interno, il nome del fabbricante o dell’importatore, le istruzioni d’uso e il marchio CE;

controllare la data di scadenza;

verificare che l’articolo sia in ottimo stato di conservazione, ovvero che non presenti segni di umidità o danneggiamenti;

evitare di acquistare da bancarelle improvvisate o di comprare prodotti non autorizzati la cui origine non è tracciata.

I militari dell’Arma dell’intera provincia vigileranno senza soste, sulla sicurezza di tutti per assicurare che le festività possano essere godute serenamente.