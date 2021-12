Farina d’avena: proprietà, caratteristiche e ricette

Caratteristiche e ricette. L’avena è uno dei cereali più antichi, molto diffuso in tutte le parti del mondo e si distingue dagli altri, come il riso, l’orzo e la segale, per le sue caratteristiche che lo rendono davvero un toccasana per il nostro organismo. Dall’avena, che può essere consumata in fiocchi o in chicchi, si ricava anche la farina che viene utilizzata per preparazioni dolci e salate.

Si tratta di un alimento che ha ottime proprietà nutrizionali, adatto anche a chi segue un’alimentazione controllata per motivi di salute o di forma fisica.

Le straordinarie proprietà della farina d’avena

La farina d’avena è un ingrediente davvero versatile, tanto che si presta a essere utilizzato da solo, in aggiunta ad altre tipologie di farina, per preparare pasta, pane, biscotti, porridge, crepes, pizze e qualunque cosa suggerisca la fantasia. Oltre a essere di facile utilizzo, la farina d’avena è anche ricca di nutrienti ed è un’alternativa salutare ad altre tipologie di prodotti.

Nello specifico, la farina d’avena è un’ottima fonte di carboidrati, è ricca di fibre, proteine e grassi, soprattutto i benefici omega-6, oltre a contenere un buon quantitativo di vitamine, sali minerali e lecitine. L’elevato quantitativo di proteine (circa 11 g per 100 gr di prodotto) rende la farina d’avena un alimento consigliato per chi svolge una vita attiva, pratica sport o si allena in palestra.

Le migliori farine d’avena sono quelle che non contengono zuccheri aggiunti, se non dolcificanti naturali come il sucralosio e, quindi, si tratta di un alimento che può essere consumato senza problemi anche da chi soffre di diabete o segue una dieta ipocalorica. La presenza di fibre solubili aiuta a limitare la glicemia e favorisce anche la regolarità intestinale.

Ottimo anche il contenuto di aminoacidi, dato che ne contiene ben 5 rispetto al frumento, che invece ne ha uno solo.

Come utilizzare la farina d’avena: qualche ricetta

In commercio si trova la farina d’avena aromatizzata che è una soluzione pratica e veloce, molto appetibile e saporita, prodotta da fiocchi d’avena interi e che quindi conserva le stesse caratteristiche nutrizionali, per realizzare diverse preparazioni, dalla colazione alla cena.

Ad esempio, la farina d’avena, frullata con latte o acqua e con della frutta fresca, può costituire un ottimo shake proteico, perfetto per iniziare la giornata o come spuntino dopo l’allenamento. Inoltre, la farina si può impiegare per preparare crepes, dolci e torte, magari abbinandola a della frutta fresca o allo yogurt per una colazione sostanziosa e energetica.

Il porridge, un piatto della tradizione anglosassone a base di avena e latte, risulta decisamente gustoso con la farina d’avena che, essendo già ridotta in polvere, rende anche più brevi i tempi di preparazione di questa deliziosa zuppa, perfetta sia in versione calda che fredda e adatta a chi vuole tenere sotto controllo il peso.

Ovviamente, la farina d’avena si presta bene per tutte quelle preparazioni da forno come i biscotti, pizze e focacce, da integrare alla farina tradizionale o come ottima alternativa per sostituire del tutto la farina 00.