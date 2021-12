Esce Diari di Cineclub n. 100 – Dicembre. Online e gratuito

In questo numero:

Quando i Diari sono sinceri. Italo Moscati;

Senza Natale. Natalino Piras;

Nessuno ne uscirà vivo, per quelli di andrà tutto bene. Giacomo Napoli;

Le incertezze di Almodóvar davanti alla realtà. Àngel Quintana;

Persecuted – Un Festival per dire al mondo che gli abusi di potere, nell’era della pandemia, non conoscono confini. Maurizio Del Bufalo;

Le creazioni di Santuzza Calì alla Fondazione Cini di Venezia. Giuseppe Barbanti;

Henri Vidal. Virgilio Zanolla;

Il Circolo del Cinema di Tortona ha compiuto 35 anni. Nuccio Lodato;

Tre piani, un trittico poco espressivo. Massimo Angius;

Cancellato l’articolo 9 della Costituzione. Dante Fasciolo;

Sandro Penna, poeta amico del cinema. Stefano Beccastrini;

I Cinecircoli Giovanili Socioculturali: nuove Direzioni per il quadriennio. Cristiano Tanas;

Dedicato a Andrzej Munk. Patrizia Salvatori;

Ulli Lommel. Massimo Cialani;

Tren internacional (1954). Federico La Lonza;

Adattamenti pericolosi. Come Vadim ha portalo sullo schermo Les liaisons. Mino Argentieri;

Contessa. Paolo Pietrangeli;

Agostino (1962) di Mario Bolognini. Demetrio Nunnari;

Casa di bambola. Ibsen tra rivendicazioni femministe e teorie junghiane. Fabio Massimo Penna;

Angelo Musco. Ricordo del grande attore siciliano nel 150° anniversario della nascita. Nino Genovese;

Il linguaggio del cinema in Europa orientale: il cinema Ucraino oggi. Leonardo Dini;

Doris Duranti, la diva più fatale del cinema italiano degli anni Trenta e Quaranta. Pierfranco Bianchetti;

Magnifica presenza (2012). Antonio Falcone;

South Park: il greve umorismo che dal 1997 scandalizza i benpensanti. Roberto Baldassarre;

Quando l’interpretazione è stile. Carmen De Stasio;

Volo su Roma. Cesare Zavattini;

Anton Giulio Bragaglia. Giovanni Verga;

I generi letterari: il thriller storico. Maria Rosaria Perilli;

La SQ alla 16. edizione della Festa del cinema di Roma. Spettatrice Qualunque;

France (2021) Bruno Dumont – vero cinema e falsa realtà. Tonino Mannella;

I 100 anni di Rigoni Stern nel ricordo del magnifico ritratto del compianto Carlo Mazzacurati. Tonino De Pace;

Un viaggio nel cinema con Il canto per Europa di Paolo Rumiz. Lucia Bruni;

Bella ciao, la storia della canzone di ribellione più famosa del mondo. Giampiero Bigazzi;

Di padri e figli. Nicola Santagostino;

Pier Paolo Pasolini. Fotogrammi di pittura. Maria Cristina Nascosi;

Marino Neri: Il fumetto? Linguaggio complesso da insegnare a scuola. Alì Raffaele Matar;

Billy Wilder e la tragicommedia umana. Danilo Amione;

Il guscio vuoto della democrazia ai tempi del virtuale. Antonio Loru;

Il Circolo Band Apart (Oristano) riparte… Rossana Orrù;

La sagoma nella luce. Valeria Consoli;

DdCR | Diari di Cineclub Radio – Podcast. A cura di Nicola De Carlo;

Diari di Cineclub | YouTube. A cura di Nicola De Carlo;

La televisione del nulla e dell’isteria (LV). DdC;

Omaggio:

Alba tragica (1939) di Marcel Carné. DdC;

La copertina n. 100 è del maestro Massimo Pellegrinotti;

“Buon compleanno n. 100 di Diari di Cineclub” è del maestro Pierfrancesco Uva; “Auguri Monica Vitti” è del maestro Luigi Zara.

Diari di Cineclub

Periodico indipendente di cultura e informazione cinematografica

XXIV premio Domenico Meccoli “ScriverediCinema” Magazine on-line di cinema 2015

Premio Nazionale Tatiana Pavlova 2019 – Riconoscimento per la Divulgazione dell’Arte Contemporanea

Responsabile Angelo Tantaro

Comitato di Consulenza e Rappresentanza:

Cecilia Mangini, Luciana Castellina, Enzo Natta, Citto Maselli, Marco Asunis

Hanno collaborato, per questo numero, in redazione Maria Caprasecca, Nando Scanu, Nicola De Carlo

il canale YouTube di Diari di Cineclub è a cura di Nicola De Carlo

potete proporre notizie dai Circoli e promuovere iniziative inviando mail a: diaridicineclub@gmail.com

edicola virtuale dove trovare tutti i numeri: www.cineclubroma.it

Progetto grafico e impaginazione Angelo Tantaro

I nostri fondi neri:

Il periodico è online e tutti i collaboratori sono volontari, il costo è zero e viene distribuito gratuitamente

Diari di Cineclub | diaridicineclub@gmail.com