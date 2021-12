Ercolano – Presentazione del libro di Luca Esposito, “La Strada Regia delle Calabrie”

Domani a Villa Campolieto la presentazione del libro di Luca Esposito “La Strada Regia delle Calabrie. Ricostruzione storico-cartografica dell’itinerario postale tra fine Settecento e inizio Ottocento, da Napoli a Castrovillari”.

Ore 17 – Villa Campolieto – corso Resina 283 – Ercolano.

Interverranno:

Rosario Santanastasio Presidente Nazionale Archeoclub D’Italia.

Gianluca Del Mastro, Presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane, Leonardo Di Mauro, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Napoli, Emma Buondonno, Docente del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli,

Rosa De Luca, Tesoriere dell’Ordine degli Architetti di Napoli,

Lorenzo Soave, Direttore del Master in Gestione dei Beni Culturali Link Campus University di Roma

“Domani a Villa Campolieto verrà illustrata la storia dell’antica Strada Regia delle Calabrie e della ricostruzione cartografica dell’itinerario postale tra fine Settecento e inizio Ottocento da Napoli a Castrovillari.

La narrazione di uno spaccato importante sulla storia della viabilità antica nell’Italia meridionale e su come era affrontato il tema del viaggio in territori che per secoli erano rimasti nel più assoluto isolamento.

Partendo dall’analisi dell’Atlante del Regno di Napoli di Rizzi Zannoni, l’autore fornisce un’ipotesi di ricostruzione del tracciato borbonico, evidenziando gli aspetti architettonici e paesaggistici dei territori attraversati, proponendo la rivalorizzazione del patrimonio culturale di borghi e luoghi esclusi dai principali itinerari turistici”.

Lo ha affermato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia che sarà il moderatore dell’evento : “La Strada Regia delle Calabrie”, in programma domani, Lunedì 20 Dicembre, alle ore 17, presso Villa Campolieto ad Ercolano, corso Resina 283 con parcheggio gratuito.

