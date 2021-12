Emozioni di Sartiglia – Ieri premiazione e inaugurazione della mostra delle opere pittoriche sulla Sartiglia

Ieri 1° dicembre 2021, Antonio Giovanni Sanna di Ploaghe, è stato dichiarato vincitore della quarta edizione del concorso di pittura Emozioni di Sartiglia, con l’opera “Sartiglia Under the Skin”, mentre a Susi Monica Meneghin di Desio, è stata assegnata la menzione speciale per “Sa Camisa”.L’evento si è svolto presso il Teatro San Martino di Oristano, dove tutte le opere partecipanti rimarranno esposte fino all’otto dicembre, con l’orario di apertura dalle 16 alla 19. L’opera di Antonio Giovanni Sanna, alla quale è andato il premio di duemila euro, è stata scelta tra le 35 che hanno partecipato al concorso ispirato alla storica manifestazione equestre di carnevale e organizzato dalla Fondazione Oristano.Al concorso, che aveva come obiettivo la promozione della Sartiglia e la valorizzazione del suo patrimonio storico e culturale attraverso il linguaggio della pittura, sono pervenute opere di artisti di tutta la Sardegna, dalla Toscana, dal Friuli Venezia Giulia e dalla Lombardia.Presidente della giuria che doveva giudicare i quadri, Luigi Cozzoli, che al momento della premiazione, ha fatto una battuta poco felice e che poteva benissimo risparmiarsi, affermando che lui non ne capiva niente di arte, forse la Fondazione dovrà scegliere con più cura i componenti della prossima giuria.Gli altri membri della giuria erano Federico Fadda e Federica Pala, un’esperta d’arte e componente del Comitato Cultura della Fondazione Oristano.La manifestazione, che rientra tra gli eventi dell’Art Week, è stata inaugurata dall’Assessore alla Cultura del Comune di Oristano Massimiliano Sanna.Il concorso, giunto alla quarta edizione, aveva come obiettivo la promozione della Sartiglia e la valorizzazione del suo patrimonio storico e culturale attraverso il linguaggio della pittura.