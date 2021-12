Elezioni RSA CNHI – FPT INDUSTRIAL Torino. L’Ugl raddoppia la rappresentanza sindacale.

“L’Ugl metalmeccanici registra un ennesimo grande risultato nell’elezioni per il rinnovo della RSA nel Polo industriale Stura di Torino del Gruppo CNHI – FPT Industrial dove la lista ha ottenuto il 10,5% dei voti, incrementando notevolmente le preferenze e raddoppiando la propria rappresentanza sindacale. Risultano eletti RSA, Carlo Cavoti e Rocco Zito“.

Lo riferisce Ciro Marino, segretario provinciale Ugl Metalmeccanici di Torino, che spiega: “si tratta di un risultato importante per nulla scontato nell’azienda del Polo industriale Stura di Torino dove l’Ugl si posiziona in un buon risultato che elegge due Rsa. Un riconoscimento importante per la federazione dei metalmeccanici che continua a rappresentare sempre più i lavoratori nelle fabbriche da nord a sud”.

La Segretaria Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici si congratula con il grande lavoro che sta svolgendo con serietà e senso di abnegazione il Segretario della federazione di Torino, Marino, con gli eletti, con i candidati per il grande lavoro svolto e per il fantastico risultato ottenuto: ringrazia, inoltre, la Commissione elettorale, i lavoratori tutti che hanno premiato l’o.s. che si è presentata alle elezioni con un programma serio che pone al centro il lavoro, i lavoratori, la crescita industriale e tecnologica in Italia e in particolare nella regione Piemonte”