E’ in arrivo “Her”, il nuovo album della band Gairo

Da oggi un trailer su You Tube presenterà l’ultima fatica della formazione sarda che esplora il post metal con incursioni tra momenti acustici, rock progressivo e uso selezionato della voce

Il 21 marzo 2022 su tutte le piattaforme digitali e in formato vinile uscirà “Her“, il secondo album della band sarda “Gairo“, che sarà pubblicato dalla Drown Within Records con la collaborazione dell’associazione culturale Le Officine e il collettivo ACME.

Già da oggi per promuovere questa sua ultima fatica su You Tube la band pubblica il trailer di presentazione del disco disponibile al link https://youtu.be/XK3UdGkUsNo

Le sonorità dell’album vertono sul Post-Metal (Neurosis, Cult of Luna), passando da momenti acustici a un rock progressivo, con un uso mirato delle parti vocali.

advertisement

Il disco è stato prodotto interamente in Sardegna. La registrazione, missaggio e produzione artistica sono di Fabio Demontis, con il supporto di Giuseppe Aledda nella fase di registrazione.

Per la promozione dell’album la band ha prodotto anche due videoclip che verranno rilasciati nei prossimi mesi. Nicola Olla ha curato nel concept e nella realizzazione il video del singolo “Like an Elephant in a Sandstorm“, brano che contiene un importante distinguo rispetto ai lavori passati della band con base a Cagliari: la presenza del cantato con la perfomance di Donato Cherchi, già voce del suo progetto omonimo e del duo “Don Leone“.

I Gairo hanno inoltre in programma un’esibizione live nelle settimane antecedenti l’uscita dell’album.

Gairo è una band composta da Marco Porcu, Roberto Sechi, Luca Cabboi, Davide Ragazzo, Aurora Atzeni e Donato Cherchi.

La formazione, il cui nome è legato al disastro climatico avvenuto nel 1951 quando il paese di Gairo

venne devastato da pioggie di eccezionale intensità, esplora tra il genere Post Metal prevalentemente strumentale, sperimentando tra momenti acustici, rock progressivo e un uso selezionato della voce. Il primo album autoprodotto “Gairo” è uscito nel 2017 e distribuito da Coypu Records.