Domani a Somma Vesuviana conferenza sulla Biodiversità ed Ecosistemi

Venerdì 28 Dicembre – Ore 17 – Sala Consiliare – Piazza Vittorio Emanuele III. Salvatore Di Sarno (sindaco Somma Vesuviana): “Biodiversità messa a dura prova dagli incendi di questi ultimi anni!”.

“La Biodiversità è stata messa a dura prova dagli incendi degli ultimi anni ed invece è un patrimonio importante da tutelare ed è un’opportunità per gli Agro – Ecoistemi. Per questo motivo parteciperò domani, alla conferenza sulla Biodiversità in programma alle ore 17 presso la sala consiliare del Comune di Somma Vesuviana”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana.

“Impollinatori e Biodiversità – un’opportunità per gli agro-ecosistemi” è il tema della conferenza in programma domani nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, Venerdì 28 Dicembre, alle ore 17, presso la Sala Consiliare del Comune in Piazza Vittorio Emanuele III, organizzata dall’Ordine degli Agronomi e dal Comune di Somma Vesuviana.

Gli Interventi

Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, Sergio D’Avino, Assessore all’Agricoltura, Angelo De Paola, Consigliere Comunale, Gianluca Iovine, agronomo, Gennaro Di Prisco, del CNR – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, Adriano Stinca del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Framaceutiche dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Raffaele Bove, Paola Maiolino del Centro Regionale di Riferimento Veterinario per le emergenze non epidemiche .