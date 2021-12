Distretto agroalimentare olivicolo a base regionale covocato per martedì 28 dicembre 2021

Il distretto agroalimentare di Qualità Olivicolo “Olivarios”, comunica che l’assemblea generale degli aderenti al distretto che hanno presentato manifestazione di interesse e pagato la quota alla data del 23 Dicembre 2021, e’ convocato per martedì 28 dicembre alle ore 10 in prima convocazione e alle 11 in seconda convocazione, presso i locali riunioni “ Anfora” in località Tramatza ( sopra rifornitore SS 131 lato Cagliari-Sassari) con il seguente OdG:

1) Approvazione statuto della fondazione del costituendo distretto.

2) Modalità di Votazione

3) Elezioni del direttivo

Nell’occasione si traccerà il resoconto delle giornate di animazione nei vari territori olivicoli dell’isola.

Tore Piana

Coordinatore capo fila Comitato Promotore