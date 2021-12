Dissesto Idrogeologico, Rapporto ISPRA: “14% Sardegna a rischio”

Il 14,4% della Sardegna a rischio frane e

inondazioni: interessate 58mila abitazioni e 10mila attività

produttive. Lai e Serra (Confartigianato Sardegna) commentano il Rapporto ISPRA 2020: “Agire per una corretta pianificazione territoriale e mitigazione del rischio idrogeologico. Bene i 13 milioni per i reticoli idrografici ma fruttare risorse del PNRR per non contare più morti e distruzione”.

Il 14,4% della Sardegna, ben 3.477 chilometri quadrati, è a rischio

alluvioni e inondazioni, interessando così 477mila abitanti e quasi

1.500 beni culturali.

Questo, in sintesi, è ciò che emerge dai dati 2020 rilevati dall’ISPRA

sul Dissesto idrogeologico in Italia, rielaborati dall’Ufficio Studi

Confartigianato Sardegna.

Conseguenze del maltempo

“Le piogge incessanti che da ormai più di 20 giorni, in particolare

nel sud Sardegna e in Gallura, si sono trasformate in alluvioni,

portando morte e causando gravi danni agli edifici privati alle

infrastrutture pubbliche, fanno tornare d’attualità il problema del

dissesto idrogeologico e di un territorio ancora troppo fragile, che

necessita di urgente manutenzione e messa in sicurezza. Purtroppo

queste situazioni hanno anche un impatto diretto sulle attività

produttive che, a causa di questi eventi, sempre più spesso si trovano

nelle condizioni di non aver la capacità e la forza per ripartire.

Questo non possiamo permettercelo”.

E’ questo il commento di Maria Amelia Lai, Presidente di

Confartigianato Imprese Sardegna, sulla situazione di una corretta

pianificazione territoriale, fondamentale per la mitigazione del

rischio idrogeologico.

La scala dei rischi

I numeri per l’Isola, per fortuna, dicono anche che solo il 3,4% del

territorio sardo è a “elevato rischio”, mentre il 4% è a “medio

rischio” e il 7% a “basso rischio”.

Analizzando il territorio, su 24.100 chilometri quadrati, 827 kmq (il

3,4%) subiscono una “elevata pericolosità idraulica con alto rischio

frane”, coinvolgendo ben 80mila persone e 346 beni culturali. La

fascia a “rischio medio”, interessa invece 974 chilometri quadrati,

coinvolge quasi 125mila abitanti e 433 beni culturali. La fascia più

bassa, quella a “lieve impatto”, va a impattare su 1.676 chilometri

quadrati di territorio, sui quali gravitano 271 abitanti con 674 beni

culturali.

Tra le varie province sarde, quella “più a rischio” è quella del Sud

Sardegna, con 227 chilometri quadrati “ad elevata pericolosità”, segue

Oristano con 209, il Nord Sardegna con 163, Nuoro Ogliastra con 130 e

Cagliari con soli 96,

Una analoga analisi di 4 anni fa, rilevava come ben 338 Comuni

dell’Isola, l’89,7% dei 377 totali, nei loro territori avessero aree

caratterizzate da un’elevata o molto elevata pericolosità da frana o

da una media pericolosità idraulica. In queste aree, di conseguenza

risultavano a rischio 58.228 edifici, 10.701 attività produttive con

28.674 addetti. In particolare, sempre nell’analisi di 4 anni fa,

raccontavano di una Sardegna con 12.250 edifici esposti a pericolo

elevato e molto elevato di frane (il 2,0% del totale) e 41.978 edifici

minacciati da rischio alluvione di grado medio (il 6,9%). Si contavano

poi 1.346 imprese a rischio frane (l’1,1%), ben 9.355 quelle a rischio

idraulico di media intensità (l’8,0%).

Cambiamento climatico e fenomeni di dissesto

“Purtroppo assistiamo sempre più spesso a sfasamenti climatici che si

verificano con lo slittamento delle stagioni, la tendenza alla

tropicalizzazione e il moltiplicarsi di eventi estremi – fa eco

Daniele Serra, Segretario di Confartigianato Imprese Sardegna – che

hanno fatto registrare in Sardegna, e in tutto il resto d’Italia,

negli ultimi dieci anni tanti miliardi di euro di perdite, tra cali

della produzione agricola e danni alle strutture e alle

infrastrutture”. “Siamo di fronte a una situazione climatica in forte

evoluzione e difficile da controllare – prosegue Serra – soprattutto

per una regione fragile come la Sardegna, serve intervenire

urgentemente creando strumenti di gestione del rischio sempre più

avanzati, efficaci e con meno burocrazia”.

Ma al di là della natura, sempre più imprevedibile, vi sono i cronici

problemi economici.

“Con i tagli di Bilancio, che si sono susseguiti negli ultimi decenni,

non solo nella Sanità, si è investito sempre meno nella prevenzione,

nella messa in sicurezza e nel ripristino del territorio – sottolinea

la Presidente Lai – è sotto gli occhi di tutti come l’economia

italiana abbia fatto registrare una caduta di questi stanziamenti

pubblici, situazione che ha reso il territorio più vulnerabile alle

conseguenze dei cambiamenti climatici come ogni volta, purtroppo,

viene evidenziato dopo gli effetti disastrosi delle ondate di

maltempo”. “E’ positiva la notizia dei 13 milioni che il Consiglio dei

Ministri ha recentemente stanziato per la Sardegna per la messa in

sicurezza dei reticoli idrografici, a tutela del territorio e dei

centri abitati – continua – con questi saranno realizzate nuove opere

finalizzate al recupero ed al miglioramento della funzionalità

idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad

interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia

della sicurezza dei cittadini, dei beni e delle attività produttive”.

“Al di la di questi – rimarca la Lai – auspichiamo che anche in

Sardegna possano arrivare anche altri stanziamenti del PNRR, che

potrebbero venir messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente per

il ripristino, la salvaguardia, la messa in sicurezza di aree esposte

a rischio di dissesto e per le opere già esistenti. Questi fondi

rappresenterebbero una opportunità quasi unica e che va assolutamente

colta e sfruttata. Ci auguriamo che gli Enti Locali si preparino a

sfruttare questi ingenti risorse perché futuro è anche nelle loro

scelte e nella loro capacità di amministrare e investire tali

finanziamenti”. “Non vorremmo – conclude la Presidente – che la

burocrazia facesse più danni delle alluvioni”.

Per Confartigianato Sardegna, in conclusione, risultano fondamentali

non solo efficaci sistemi di allertamento ma anche e soprattutto una

corretta pianificazione territoriale, interventi strutturali,

manutenzione e buone pratiche anche in campo agricolo e forestale,

fondamentali per la mitigazione del rischio idrogeologico, in

un’ottica di salvaguardia della sicurezza delle persone e delle realtà

produttive, il tutto unito a una importante capacità di spendita delle

risorse.