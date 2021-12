Crédit Agricole Consumer Finance accelera nel settore della mobilità

Negli ultimi quindici anni, Crédit Agricole Consumer Finance e Fiat Chrysler Automobiles hanno sviluppato insieme un importante player del finanziamento auto: FCA Bank, loro joint venture paritetica.

A seguito della fusione tra FCA e PSA, CA Consumer Finance e Stellantis hanno avviato delle trattative per ridefinire gli assi della loro cooperazione. Le due società hanno deciso di far evolvere questa partnership e, insieme, creare un nuovo leader paneuropeo del leasing operativo.

Inoltre, CA Consumer Finance rileverebbe il 100% del capitale di FCA Bank e Leasys Rent, con l’intento di lanciare un nuovo attore, di livello europeo, attivo nel finanziamento auto, nel noleggio e nella mobilità.

Questo progetto è pienamente in linea con la strategia del Gruppo Crédit Agricole e il suo modello di banca universale, in grado di adattarsi alle esigenze dei clienti e migliorare la propria offerta. Inoltre, integra la crescita organica delle proprie linee di business attraverso il loro sviluppo internazionale in segmenti in rapido sviluppo, in particolare attraverso partnership strategiche di lungo termine con attori di primo piano.

advertisement

Creazione di un leader europeo nel noleggio auto con Stellantis

CA Consumer Finance e Stellantis darebbero vita a una società di noleggio paneuropea unendo Leasys (314.000 veicoli gestiti a fine 2020), controllata di FCA Bank e leader di mercato in Italia, e Free2Move Lease (369.000 veicoli gestiti a fine 2020), società di noleggio che si è occupata storicamente dei marchi PSA. Questa partnership esclusiva tra CA Consumer Finance e Stellantis sarebbe destinata a diventare subito uno dei primi 5 operatori in Europa.

Questa nuova joint venture, controllata da CA Consumer Finance e Stellantis, si rivolgerebbe ai clienti, sia aziende che privati, di dieci Paesi europei. La piattaforma di noleggio di Leasys ne costituirebbe la base, con il contributo di Free2Move Lease, attingendo alla professionalità e alla competenza dei team di entrambe le società.

I due partner hanno l’ambizione di sviluppare una flotta costituita da più di un milione di veicoli entro la fine del 2026.