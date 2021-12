Corrado Spedale nominato Direttore Generale del Club del Marketing e della Comunicazione

Corrado Spedale, 55 anni, torinese di adozione, è il nuovo Direttore Generale del Club del Marketing e della Comunicazione www.clubmc.it , nominato dal Presidente Nazionale Danilo Arlenghi che lo ha voluto al suo fianco nell’impegnativo compito di dirigere in tutta Italia la più grande associazione del comparto Mar-Com, che vanta più di 42.500 manager iscritti di marketing e comunicazione di aziende e agenzie italiane ed internazionali su tutto il territorio nazionale,

Corrado Spedale ha diretto, nel passato, Enterprise Communication, agenzia di pubblicità diretta ed ideato la Società Prontovolantinaggio.it.

Continua ad essere un efficace imprenditore ed innovatore nel mondo Mar-Com in quanto titolare di Diretta Attiva, agenzia specializzata in progetti di Comunicazione e Promozione personalizzata via web, social, digitale e multicanale, nonché in marketing one to one e one to each.

Ed, inoltre, è stato coordinatore della sezione Piemonte e Val d’Aosta del ClubMC per 12 anni consecutivi.

In qualità di direttore generale ha complesse mansioni operative e di controllo in seno alla associazione stessa o per conto di essa. Coordina, indirizza e favorisce lo sviluppo delle attività e delle iniziative di tutte le sezioni regionali del ClubMC e svolge azioni tese a favorire il finanziamento dello stesso. Questo specifico incarico, prevede, in particolar modo, l’implementazione dei soci benemeriti, i quali, oltre ad essere soci attivi, sostengono economicamente l’associazione, a fronte di significativi vantaggi e ritorni in termini di immagine, di relazioni professionali, e di new business.

E’ stato nominato, altresì, Presidente della sezione Piemonte e Val D’Aosta del ClubMC per meriti acquisiti sul campo dopo che era stato per 12 anni consecutivi coordinatore della stessa sezione regionale,

“Credo molto nell’affermazione che da soli si fa prima, ma insieme si fa molta più strada” ha dichiarato Corrado Spedale, il quale ha aggiunto: “E’ questo un forte incentivo per me, ossia far percepire a tutti i manager e gli imprenditori italiani il concreto valore del nostro network relazionale in funzione di generare proattive collaborazioni reciproche, azioni di co-marketing e di new business.

L’incremento di nuovi soci sul mio territorio, la reale ripresa di iniziative differenziate di marketing e comunicazione in ogni regione italiana compresa la ClucMC Academy per la formazione professionale ed il Club YOUNG dedicato all’inserimento dei giovani nuovi talenti laureandi o laureati nelle imprese sono tra i miei obiettivi principali”