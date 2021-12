Configura il tuo tablet: prepara i tuoi tablet in 2 passaggi

Se vuoi configurare un tablet, dovresti prima esaminarlo attentamente per poter richiedere la garanzia se è danneggiato durante la spedizione. Dovresti controllare quanto segue:

Il dispositivo è in perfette condizioni?

Le pellicole protettive e le coperture sono ancora al loro posto?

Gli accessori forniti sono completi?

Di norma, oltre al tablet vero e proprio, la fornitura include anche un caricabatterie, un cavo USB, le istruzioni per l’uso e la scheda di garanzia. Altri accessori sono possibili a seconda del dispositivo. Ora è il momento di prendere in mano il manuale utente e leggerlo attentamente. In questo modo puoi familiarizzare con le funzioni e le caratteristiche.

Passaggio 1: definire le prime impostazioni

Non appena il tablet viene acceso, si viene guidati passo passo attraverso il menu di configurazione. Solitamente vengono richieste le seguenti impostazioni:

linguaggio

Rete Wi-Fi

Data e ora

Accetta i termini della licenza

Accedi a Google

Regolamenti di posizione

Designazione del dispositivo

L’ impostazione della lingua è solitamente il primo passo, per farlo è sufficiente selezionare la lingua desiderata da un elenco di lingue diverse toccandola con il dito. Quindi confermi la tua selezione con “Avanti”.

Ora di solito devi connetterti alla rete WiFi. In questo passaggio, il tablet visualizza un elenco di reti WiFi attualmente accessibili. Cerchi la tua rete WiFi e la tocchi per specificarne le impostazioni. In caso di reti protette viene richiesta la password, inseribile tramite tastiera. Quindi tocca “Connetti” in modo che il tablet possa connettersi alla rete WLAN.

Con la maggior parte dei tablet, le impostazioni di ora e data vengono riconosciute automaticamente durante la configurazione del tablet. Se le informazioni non sono corrette, è possibile correggerle manualmente in questo passaggio. Se tutto è corretto, tocca “Avanti”.

Ora devi accettare le condizioni di licenza. A seconda di quale tablet si tratta, vengono visualizzati diversi termini di utilizzo. Dovresti leggerlo attentamente per scoprire quali azioni, secondo il produttore, sono consentite con il tablet e quali azioni sono vietate. Dopo aver letto e compreso le condizioni della licenza, toccare “Accetta” e poi “Avanti” per continuare.

Gli utenti di tablet Android ora devono accedere a Google. Questo è importante per poter utilizzare appieno tutte le funzioni con il tablet. Senza accedere a Google o iCloud, ad esempio, non puoi controllare la posta elettronica o scaricare app. Se non hai ancora un account corrispondente, devi prima creare un account. Questo può richiedere alcuni minuti.

Passaggio 2: configurare l’interfaccia utente

Il terzo passo è familiarizzare con l’interfaccia utente e progettarla secondo le proprie idee. Per fare ciò, vai alla schermata principale, dove puoi trovare tutte le app installate. La schermata iniziale è composta da diverse pagine che possono essere richiamate scorrendo verso sinistra e verso destra. Quando si configura il tablet, è opportuno rimuovere prima dalla schermata iniziale tutte le app che non sono necessarie. Per fare ciò, tocca semplicemente l’icona dell’app e spostala nel cestino. In questo modo eliminerai l’app dalla schermata principale, ma non la disinstallerai. Quest’ultimo non è possibile con la maggior parte delle app preinstallate.

Puoi anche reinstallare le app e aggiungerle alla schermata principale. Per fare ciò, scarica le applicazioni desiderate da Google Play. Quindi si tocca “Menu” in modo che si apra la vista generale di tutte le app installate sul dispositivo.

Ora tocca qualsiasi app dall’elenco e trascinala nella posizione desiderata sulla schermata principale. Come utente Android, puoi aggiornare la schermata iniziale con i cosiddetti widget. Si tratta di piccole app che vengono eseguite direttamente sulla schermata iniziale, come la visualizzazione dell’ora o il meteo.

Ora il tablet è configurato e completamente funzionante in modo che possa essere utilizzato individualmente. Ora hai la possibilità di eseguire una prima ricerca su Google, accedere ai social network, effettuare ulteriori impostazioni o riprodurre musica. Puoi anche installare nuove app e giochi per espandere le funzionalità del tablet.