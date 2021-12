Come navigare su internet in vacanza

Nella società contemporanea avere sempre a disposizione un accesso a internet è diventato un bisogno primario sotto tutti i punti di vista. Anche quando si va in vacanza in molti non vogliono rinunciare a poter utilizzare una connessione internet anche solo per guardare film in libertà. Uno dei limiti che ci frenano però è quello di dover pagare cifre esorbitanti.

Oggi però abbiamo finalmente diverse soluzioni utili per fruire della connessione internet anche dalle località di villeggiatura senza limiti di traffico e a prezzi accettabili. Potersi collegare con lo smartphone in qualsiasi momento potrebbe non essere sufficiente e sottoscrivere un contratto di linea fissa potrebbe risultare poco conveniente anche perché spesso la casa di villeggiatura viene utilizzata solo per poche settimane all’anno. Tutti i siti verticali del settore e, tra questi, anche Chetariffa.it si sono interrogati su cosa fare per poter usufruire di internet senza linea fissa e oggi, come vedremo, abbiamo diverse soluzioni a disposizione.

Possibili soluzioni per avere internet in vacanza

Una delle possibili soluzioni che abbiamo a disposizione è quella di portarsi la propria rete in ferie. In questo senso si consiglia di trovare delle modalità di collegamento a tempo in grado di soddisfare le nostre esigenze solamente per i giorni e per le settimane di reale necessità. Una possibile tipologia di collegamento a tempo consiste nell’usare la rete del proprio smartphone per navigare con altri dispositivi. In alternativa si potrà inserire una SIM in un modem esterno (saponetta) o nella chiavetta oppure sottoscrivere un contratto di connessione fissa solo internet.

Infine si potrà anche valutare di sottoscrivere un contratto per un collegamento internet via radio con Wi-Max. Se invece disponiamo già di una connessione internet ma la si deve dividere con amici o parenti si potrebbe valutare l’acquisto di un router da collegare al modem per avere connessioni rapide o creare più reti locali separate. Molti tendono a confondere modem o router ma si tratta di due cose molto diverse tra loro in quanto il router è l’apparecchio a cui si collegano più dispositivi digitali e che consente di far parte di un’unica rete locale. Il router potrebbe anche essere connesso al modem, ovvero un apparecchio che consente ai dispositivi di accedere a internet.

Scegliere le tariffe ideali

Per portarsi internet anche in vacanza è importante capire come scegliere la migliore tariffa telefonica per le proprie esigenze. Ad esempio si potrà controllare con il proprio operatore se non ci sono delle offerte disponibili che ci consentono di navigare senza limiti di traffico dati. In questo caso ci basterà attivare quest’offerta e utilizzare il nostro smartphone come router con la funzionalità tathering così da collegare altri dispositivi.

Si consiglia comunque di verificare l’esistenza di eventuali sovrapprezzi così da valutarne la praticabilità. Solitamente un limite di 50 Gb di traffico mensile potrebbe essere sufficiente ma, come anticipato, negli ultimi anni sono nate anche offerte con traffico mobile illimitato. Prima di sottoscrivere un contratto o attivare un pacchetto per internet mobile sarebbe comunque utile verificare che la compagnia telefonica copra la zona geografica dove trascorreremo le nostre vacanze.

Internet e vacanze: saponette e chiavette

Abbiamo già nominato saponette e chiavette che potrebbero rappresentare la soluzione ideale per navigare anche in vacanza. La chiavetta è più economica della saponetta e consente di connettere in rete solamente il dispositivo con ingresso USB a cui si attacca. La saponetta invece consente di connettere più dispositivi a un’unica connessione. Se dobbiamo collegare a internet solo un dispositivo alla volta possiamo quindi optare per una chiavetta ma dovremo prima verificare che il dispositivo abbia lo spazio per l’inserimento della SIM.

Internet in vacanza: Wi-Max

L’ultima opzione a disposizione per avere una connessione internet in vacanza è quella di attivare delle offerte Wi-Max che includono giga illimitati e una velocità sui 133 Mb/s. Queste offerte sfruttano le frequenze dello spettro radio e forniscono maggiore connettività senza bisogno di cavi. Per fruire delle offerte Wi-Max bisognerà avere anche un modem.