Charity Christmas Dinner della A.G.O.P.

Charity Christmas Dinner, nobili e vip al fianco dell’A.G.O.P in una serata all’insegna della solidarietà.

Il tradizionale appuntamento benefico, organizzato sotto il patrocinio di Casa d’Este Orioles e dell’Associazione Cavalieri di San Silvestro, si è svolto presso lo splendido Carpegna Palace di Roma.

advertisement

Giunto alla terza edizione della charity christmas dinner, quest’anno l’omaggio al Royal Ascot, considerato il periodo natalizio, ha ispirato le Signore presenti per Cappelli e Acconciature in tema. La signora con la creazione più estrosa si è aggiudicato il premio in palio. Per il terzo anno consecutivo la giuria ha assegnato alla Creatività dell’Arch. Natalia Parisiella. L’attenzione, ancora una volta, è stata rivolta agli amici della A.G.O.P Associazione genitori oncologia pediatrica Policlinico Gemelli di Roma.

L’esclusiva location del Carpegna Palace Hotel ha ospitato la charity christmas dinner sotto l’alto patrocinio delle Istituzioni di Casa d’Este Orioles e dell’Associazione Cavalieri di San Silvestro. La padrona di Casa, ideatrice dell’Evento, La Baronessa Loredana dell’Anno, ha accolto i numerosi e qualificati ospiti. Tra questi, la Marchesa Daniela del Secco d’Aragona madrina della serata e il regista Lorenzo Tiberia che sta conquistando diversi premi nazionali ed internazionali con il suo ultimo cortometraggio Tutù. La conduzione della serata sarà affidata all’eclettico Antonio Delle Donne, recentemente ammirato anche su Rai 2 nel nuovo grande successo Performer Italian Cup, al fianco di Garrison Rochelle e Valentina Spampinato. Al suo fianco anche l’abilità al piano del maestro Fabio Orfanelli.

Le parole del duca Antonino d’Este Orioles

Bollicine, eleganza e buon gusto hanno coronato l’edizione: “Bellissimo ritrovarsi tutti insieme per una nobile causa, ma anche per divertirci e farci gli auguri in un appuntamento ormai diventato tradizionale per le attività filantropiche di Roma”, le parole del duca Antonino d’Este Orioles.

Si ringraziano la Otofarma S.P.A e la Imera Centro Medico per aver contribuito alla nobile iniziativa. La ShowEvent di Alfonso Stagno ha curato la produzione della charity christmas dinner.