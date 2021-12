Character conquista ancora una volta Milano Artigianato in Fiera, Rho 2021

Character: l’azienda sassarese veste di cartone, innovazione e sostenibilità la Sardegna

«Ripetersi è difficile, lo insegna Paganini: ma noi ce l’abbiamo fatta creando un modello ormai apprezzato sull’Isola, nello spazio fieristico e ovunque oltre Tirreno»

Paganini non ripete. Character, si! E lo fa alla grande. L’azienda sassarese operante nel settore della stampa digitale ecosostenibile si conferma ancora una volta grande protagonista al fianco ed a sostegno della Sardegna dell’appuntamento “Artigianato in Fiera“, vetrina di caratura mondiale in scena a Milano sino al 12 dicembre che mette in mostra centinaia e centinaia di primi attori sulla scena imprenditoriale italiana e, nello specifico, decine e decine di realtà sarde operanti nel settore dell’artigianato artistico e nell’agro alimentare.

Oltre le difficoltà dettate dalla pandemia. Oltre le restrizioni e i limiti che la circolazione del virus rende necessarie pur a complicare oggettivamente le modalità di lavoro. Oltre il mare che troppo spesso è considerato solo limite a mai, convintamente ed realisticamente, come opportunità. Oltre tutto Character ribadisce la sua volontà di esserci, di essere realtà volitiva e dinamica che della professionalità ha fatto un riconosciuto marchio distintivo e della spinta innovativa il must che fa la differenza.

A Milano, dove ieri la Regione Sardegna del governatore Christian Solinas e dell’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa ha presentato ufficialmente e istituzionalmente al pubblico la sua proposta, Character ha ideato, realizzato, stampato, montato e curato al dettaglio ogni singolo spazio utile alla promozione e lancio. Il viaggio comincia (materialmente lo scorso 26 novembre): dalla sede di Predda Niedda partono due bilici carichi di macchinari, materiali di supporto e di tutto quanto utile al trasformare le idee in opportunità concrete fatte di cartone eco sostenibile, ultra moderne e rispondenti in pieno alla filosofia aziendale I feel green.

Un maxi allestimento, un progetto eco compatibile concordato con la Regione Sardegna che ha visto Character presente nelle vesti di ideatore e allestitore: oltre 1000 metri quadri da animare e vestire in tempi strettissimi con stand da sei metri per tre; un’area istituzionale di 210 metri quadri curata al dettaglio e impreziosita da arredi accattivanti e di design; un’area eno gastronomica gestita da Insula di Olbia; un’area eventi votata ad ospitare manifestazioni culturali affidata alla Fondazione “Maria Carta” di Nardo Marras – Fondazione che recentemente ha premiato con il suo omonimo e prestigioso premio proprio Antonello Fadda e la sua azienda – attraverso un variegato cartellone di proposte in musica e danza tradizionale. Tutti i volti dell’Isola in un’unica, mastodontica e maestosa opera incastonata in una cornice di cartone eco sostenibile: gli applausi non sono mancati

Antonello Fadda, titolare dell’azienda con sede a Predda Niedda: «Non abbiamo mai avuto paura di scommettere, su noi stessi e sulle sfide che il lavoro ci pone di fronte anno dopo anno. E siamo felici che anche le Istituzioni non abbiano paura di scommettere sulla gente di Character, sulle nostre professionalità, sul nostro know how, sulle nostre proposte rispettose dell’ambiente, funzionali al raggiungimento del risultato e all’avanguardia, competitive ad altissimo livello e capaci di stupire. Non lo dico io, lo dicono i numeri, gli sguardi, i commenti, la passione della gente che visita e ha visitato gli stand Sardegna. Lo dice una storia che si ripete, ancora una volta. E ne siamo orgogliosi e felici. Tutti noi, ancora una volta».