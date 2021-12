Capoterra. Al Piccolo Teatro dei Ciliegi con Carla Biffi

Sabato 11 dicembre ore 20.30 al Piccolo Teatro dei Ciliegi di Capoterra va in scena la rappresentazione teatrale autobiografica “Carla o dell’essere se stessi”. Per la prima volta non ci sarà un attore a interpretare un personaggio, ma una persona reale che racconterà la propria storia, di una forza straordinaria e epica: Carla Baffi, 55 anni, di cui 53 vissuti come Enzo Giagoni, 30 anni di onorato servizio nel corpo di polizia, una figlia di 30 anni, 4 donne importanti nella sua vita e un matrimonio durato 24 anni, tragicamente sopravvissuto nel 2013, a Olbia, al ciclone “Cleopatra” che gli strappò dalle mani la figlioletta Morgana, di soli 2 anni, insieme alla sua auto e alla sua nuova compagna, Patrizia, inghiottite maledettamente in un fiume di acqua e fango!

Appena l’anno dopo, Enzo Giagoni, per la sua opera di volontario in soccorso degli alluvionati di Genova, è insignito del “Premio Bontà Antonio Degortes” che motiva: “Enzo Giagoni è la volontà di non arrendersi, è la voglia di andare avanti, è il simbolo del cambiamento”. Ma di cambiamento Enzo Giagoni doveva intraprenderne uno ancora più importante e decisivo: quello di essere finalmente, anche per gli altri, quello che ha sempre saputo di essere ed è sempre stata per se stessa: una Donna, un’anima totalmente femminile imprigionata in un corpo che non la rispecchia, costretta continuamente a negare e uccidere se stessa, per non dispiacere agli altri, per la maledetta paura del loro rifiuto e del loro abbandono.

Coraggiosamente Carla ha iniziato nel 2020 un percorso di transizione di genere che la porterà ad adeguare la sua identità fisica alla sua identità psichica, che è in tutto e per tutto quella di una Donna, felice finalmente di esserlo e di poterlo raccontare!

Questa rappresentazione teatrale autobiografica ha naturalmente una forte valenza sociale, e, attraverso l’esemplare e toccante esperienza di Carla, a tratti anche ironica, si propone di aiutare la nostra società a superare i pregiudizi e le diffidenze alla base di tutte le fobie, ancora fortemente radicate, verso qualsiasi tipo di diversità.

Lo spettacolo, con drammaturgia di Carla Baffi e Tino Belloni, per la regia di quest’ultimo, è una produzione della compagnia teatrale Barbariciridicoli.

Biglietto unico €7

Informazioni e prenotazioni con whatsapp al 3335757486