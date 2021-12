Cantendi a Deus. Concerto di Elena Ledda a Decimoputzu nella Chiesa di Nostra Signora delle Grazie.

Oggi a Decimoputzu si è tenuto l’atteso concerto di Elena Ledda, Cantendi a Deus.in occasione della seconda giornata del Festival Vivere la Terra, promosso dall’Unione dei Comuni “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris” che comprende i Comuni di Decimoputzu, Siliqua, Vallermosa e Villaspeciosa, sostenuto della Fondazione di Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla P.I. BB. CC e organizzato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Nella Chiesa di Nostra Signora delle Grazie a Decimoputzu, Elena Ledda ha tenuto il concerto “Cantendi a Deus”, con musiche originali e arrangiamenti d della stessa Elena Ledda e di Mauro Palmas, Marcello Peghin e Silvano Lobina e con testi originali di Maria Gabriela Ledda.

Il concerto è nato da una lunga ricerca che ha evidenziato come in Sardegna i canti sacri conservino intatta la loro capacità comunicativa unitamente alla loro funzione sociale. Soprattutto, in precisi periodi dell’anno, come Natale, Pasqua, Mese Mariano, Festa del Patrono, questi vengono ancora eseguiti e proposti dalla comunità con la stessa forza espressiva che possedevano anticamente.

advertisement

Si è attinto alla pura tradizione, composto brani originali e, con lo stesso rispetto, rivisto e recuperato, senza snaturarne l’essenza, qualche canto la cui esecuzione si era persa nel tempo.