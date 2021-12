Cagliari: va in scena “Questo pazzo amore” di Ivano Cugia

Domenica 5 dicembre alle 18.30 la compagnia Origamundi Teatro presenta “Questo pazzo amore”, un brillante Cabaret musicale scritto e diretto da Ivano Cugia, interpretato da Cristina Orrù e dallo stesso regista.

I due artisti vi accompagneranno in un viaggio musicale che parte dall’Opera “resa buffa”, passando per le romantiche canzoni popolari napoletane, gli anni ’40 con le intramontabili canzoni del quartetto Cetra, i brani dei celebri artisti romani come Gabriella Ferri e Ettore Petrolini, La canzone di Domenico Modugno, il cantautorato italiano di Giorgio Gaber, la spensieratezza della Carrà e tanti altri, in un percorso multimediale, fatto di sonorità, immagini e situazioni di un’Italia che non c’è più, ma che fa parte della nostra cultura e della nostra storia.

Lo spettacolo, che fa parte del cartellone “Teatro e Contemporaneo” organizzato dalla Compagnia Origamundi, si svolge presso l’accogliente spazio di Villa Stelvio – sentiero dello Stagno di Perdabianca, Molentargius-Cagliari. La rassegna, che si svolge tra il 27 novembre e il 12 dicembre, fa parte del più ampio progetto Teatro Diffuso, realizzato con il contributo dell’Assessorato alla Cultura – Regione Sardegna e la Fondazione di Sardegna. “Teatro e Contemporaneo” è una rassegna “leggera”, con spettacoli capaci di strappare un sorriso, di cui tanto abbiamo bisogno in questo periodo storico.

“Teatro e Contemporaneo” proseguirà, sempre alle 18.30; sabato 11 dicembre “Tanto pe’ Cantà”, un “concerto teatralizzato” firmato sempre da Origamundi e infine chiude domenica 12 dicembre, questa volta alle 17.30, “Gli eroi della Sardegna”, uno spettacolo dedicato ai bambini e alle Famiglie.

Il costo dei biglietti per gli spettacoli previsti alle 18.30 sarà 8,00€ intero, 5,00€ ridotto; mentre per lo spettacolo “Gli eroi della Sardegna” il biglietto sarà 5,00€.

Per informazioni prenotazioni 3400532366 o sul sito della compagnia www.origamundi.it