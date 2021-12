Cagliari. Sbloccati gli esami idoneità professionali nell’autotrasporto

Sbloccati gli esami per il conseguimento delle idoneità professionali nell’autotrasporto nella Città Metropolitana di Cagliari. Soddisfazione di Confartigianato Sud Sardegna.

Sulla pubblicazione dei tre bandi pubblici, da parte della Città

Metropolitana di Cagliari, per il conseguimento delle idoneità

professionali legate al mondo del trasporto merci e di persone,

Confartigianato Sud Sardegna esprime apprezzamento.

“Da tempo aspettavamo lo sblocco di questi esami – afferma Fabio

Mereu, Presidente di Confartigianato Sud Sardegna – perché

consentiranno l’immissione nel mercato di nuovi professionisti legati

all’autotrasporto merci e persone, l’apertura di nuove imprese, un più

fluido passaggio generazione e, fatto non secondario, il riuscire a

risolvere problematiche pregresse nelle imprese che fino a ora erano

bloccate”.

“Tantissime aziende e altrettanti professionisti, in questi anni,

hanno dovuto affrontare spese e trasferte per andare a conseguire

l’idoneità in altre parti d’Italia – sottolinea e conclude Mereu –

auspichiamo che questa difficile, e incresciosa, condizione non debba

più ripetersi e che, d’ora in poi, bandi e esami possano essere

programmati con cadenza continua e costante”.