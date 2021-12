Cagliari. Rassegna “Aspettando il Natale a Teatro” due appuntamenti di spettacolo per Famiglie

Mercoledì 8 dicembre 2021, presso il Teatro dei Ciechi in Via Nicolodi n. 1 a Cagliari, prende il via la Rassegna “Aspettando il Natale a Teatro” 2 appuntamenti di spettacolo per Famiglie, promossa dal Circolo Ricreativo dell’Università degli Studi di Cagliari in collaborazione con l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno, la Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche e la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport.

Due appuntamenti per riunire bambini e famiglie attorno alla magia dell’imminente Natale e dei valori che gli fanno da satellite: i sentimenti, le emozioni, la solidarietà e la bellezza dello stare assieme in un clima di rinnovata gioia e socialità. Momenti in cui grandi e piccini avranno l’opportunità di entrare nel sogno del teatro e delle fiabe, per divertirsi ma anche riflettere su importanti temi del quotidiano.

Si parte mercoledì 8 dicembre alle ore 17,15 con “Baracca & Burattori con Cenerentola” della Compagnia Teatro Tragodia che vede in scena Daniela Melis, Ulisse Sebis e Virginia Garau. In Baracca & Burattori ci sono attori veri, umani, che danno vita allo spettacolo.

Questi agiscono e recitano affacciati al boccascena della baracca mostrando i visi e le braccia. Ma non solo, la baracca non è fissa ma “cammina”!. Il tema affrontato nello spettacolo è quello del bullismo.

Cenerentola, com’è noto, è angariata dalle sorellastre. Oggetto di soprusi e improperi, la nostra eroina però, si prende qualche piccola rivincita non restando totalmente docile e mansueta ma sfoderando essa stessa un bel caratterino vivace. Per il resto la storia si sviluppa così come vuole la famosissima fiaba. I personaggi sono sempre sopra le righe e molto divertenti; ad esempio le sorellastre, anche se antipatiche e bruttissime, sono un vero spasso!

Ma anche gli altri personaggi non sono da meno! Insomma trattiamo un tema delicato e molto serio, il bullismo, ma in modo leggero e ludico per il pubblico più esigente e sincero che esista: I BAMBINI.

Domenica 12 dicembre, sempre alle ore 17,15, chiude infine la Rassegna la Compagnia Teatro del Segno con lo spettacolo “RODARI… PER LE FESTE … Viaggio di Natale (e non solo) in compagnia di Gianni Rodari”, in scena Alessandra Leo, Stefano Ledda e Federica Josè Are. Giocando con il titolo del celebre “Filastrocche per tutto l’anno”, e incontrando di volta in volta la vastissima produzione letteraria di Gianni Rodari, dal libro degli errori, alle Filastrocche in cielo e in terra passando per le Favole al telefono e il pianeta degli alberi di natale, l’animazione spettacolo si basa su alcuni dei più significativi scritti di un autore che accanto a pochi altri quali Andersen, Grimm e Calvino, fa parte della grande tradizione della fiaba popolare d’autore.

“Rodari… per le feste”, propone una selezione ragionata di brani con la quale cui due attori, portando in scena l’eterno gioco del saggio e dello sciocco, del capace e dello svampito, daranno interpretazione e vita, coinvolgendo il pubblico, in una alternanza di scherzi e di letture drammatizzate, incespicando, cantando e mimando compiranno viaggio gioco divertito e divertente tra storie, favole, filastrocche, mimo e clownerie. La lettura è animata inoltre dalla musica del contrabbasso di Federica José Are che giocherellerà con gli attori per divertire il pubblico di tutte le età.

Per assistere agli spettacoli è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi via sms o WhatsApp al numero 3336576499 a cui seguirà conferma. Ingresso gratuito.

Controllo Green Pass nel pieno rispetto delle norme, mascherine, distanziamento.