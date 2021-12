Cagliari: raccolta fondi per il poliziotto De Angelis, morto a 49 anni

L’agente è morto il 13 dicembre a 49 anni, dopo una lotta contro un brutto male, da quanto riportano i media.

“In questo momento di profondo dolore per la prematura perdita di Giancarlo De Angelis la famiglia della Polizia si unisce allo straziante dolore di Katia e dei loro due figli. Cerchiamo, con questa raccolta fondi, di permettere a Katia una serenità economica per concentrare se stessa nell’elaborazione del lutto, per lei e per i loro figli”.