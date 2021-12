Cagliari-Parco di Terramaini: concerto itinerante Street-Ten

Domenica 5 Dicembre 2021 dalla ore 11, 30 alle ore 13.00 presso il Parco di Terramaini di Cagliari, grande appuntamento con la musica itinerante con la formazione STREET-TEN: festoso evento proposto dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno nell’ambito del Progetto di promozione dei parchi cittadini della Città di Cagliari “Vivere i Parchi 2021” del Comune di Cagliari.

La Street Band è composta da dieci musicisti (Stefano Gaviano, Alessandro Fratta, Nicola Serra, Francesco Oppes, Matteo Floris, Federico Lobina, Fabio Aresu, Alessandro Anedda, Adriano Sarais, Alessandro Angiolini) che per quasi due ore daranno il meglio sul fronte artistico, professionale ed interpretativo, sulle note di brani celebri della tradizione jazz rielaborati in chiave street Funk. STREET-TEN è uno spettacolo a tutto tondo, dinamico, una vera e propria esplosione di energia in movimento.

Un live dall’impatto gioioso e coinvolgente per animare la bellezza spontanea del Parco di Terramaini e per generare un forte richiamo del vasto pubblico che, tra brani trascinanti ed estemporanee coreografie, potrà godere di una spumeggiante colonna sonora durante le passeggiate e soste al parco.