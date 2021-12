Cagliari: Lega Giovani consegna i doni al reparto pediatrico del Brotzu

Cagliari, 24 dicembre 2021- I ragazzi della Lega Giovani Cagliari hanno consegnato, nella giornata di ieri, i doni per i piccoli pazienti ricoverati nel reparto pediatrico del Brotzu di Cagliari.

L’iniziativa, coordinata dal responsabile Lega Giovani Sardegna Andrea Piras, è stata portata a compimento alla presenza del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, Dott. Cannas, del primario del reparto, Dott. Zanda, e della Dott.ssa Spissu.

“È stato emozionante e fortemente gratificante – dichiara Andrea Piras – aver contribuito alla gioia dei più piccoli. Un’esperienza che ambisco a far ripetere ai nostri giovani militanti non solo in periodo natalizio!

Tanti, troppi, bambini non potranno passare il Natale all’interno delle proprie case, avvolti dal calore e dalla gioia della propria famiglia. Anche se quello da noi promosso non è che un piccolissimo gesto vogliamo che il giorno più atteso e bello dell’anno sia vissuto da questi piccoli pazienti con un sorriso e facendo sentire loro la nostra vicinanza. Ringraziamo di cuore tutto il personale sanitario per ciò che fanno ogni giorno a servizio della comunità.” ha concluso il leghista.