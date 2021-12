Cagliari: la festa di Chanukkah di nuovo a Castello dopo 5 secoli.

Ad organizzare l’evento è l’associazione Chenàbura che da più di 10 anni è attiva nel capoluogo sardo per la riscoperta e la valorizzazione della comunità ebraica, delle sue radici storiche e della sua cultura contemporanea.

La festa ritorna nel capoluogo in una pubblica piazza dopo 500 anni, per permettere a chiunque di potervi partecipare e sarà il culmine anche di un tour della giuderia accompagnato da Roberta Carboni, guida turistica e storica dell’arte che condurrà i visitatori tra le strette vie di Castello sulle tracce di quella comunità con una tappa anche nel piccolo museo ebraico di via La Marmora, 88.

Chanukkah, la Festa delle Luci si celebra all’inizio dell’inverno, il giorno del solstizio. Nelle case ebraiche e nelle sinagoghe le luci s’accendono per otto sere di seguito.

Quest’anno la prima candela è stata accesa domenica 28 novembre e l’ultima domenica 5 dicembre. Non è una festa comandata dalla Torah, ma ricorda due eventi della storia del popolo ebraico: il miracolo dell’olio e la vittoriosa rivolta di Giuda Maccabeo contro Antiochio di Siria che voleva imporre il paganesimo ellenista.

Nel corso della riappropriazione e consacrazione del Tempio di Gerusalemme, venne ritrovata una piccola quantità d’olio sufficiente per un solo giorno che durò invece otto giorni di illuminazione della Menorah, il tempo necessario per ottenere una nuova fornitura di olio sacro e poter quindi consacrare il Tempio senza soluzione di continuità.

In memoria di questo avvenimento è usanza accendere un lume la prima sera e a seguire gli altri, ogni sera per otto giorni nel particolare candelabro detto “Canukkia”. Durante questo tempo si interrompono le attività lavorative, si riflette sulla vittoria della luce sull’ombra e le tenebre e si rinnova la fedeltà ebraica verso la fede e le tradizioni in antitesi ai richiami dell’idolatria.

E’ tradizione scambiarsi doni e giocare con la trottola, il “dreidl“, che in Sardegna si chiama barraliccu. Caratteristici sono i dolci di Chanukkah e in particolare i bomboloni fritti nell’olio a ricordo della riconsacrazione del Tempio.

L’associazione Chenàbura da diversi anni compie ricerche storiche sulla comunità ebraica che visse nel quartiere di Castello e di cui si persero le tracce dopo la cacciata avvenuta ad opera dei regnanti aragonesi con il famoso Editto di Granara del 1492. Tante le collaborazioni dell’associazione con l’Università, gli Istituti di ricerca, ma anche con studiosi di storia dell’arte come Roberta Carboni fondatrice di “Me and Sardinia” che ha ideato percorsi specifici per far conoscere anche ai cagliaritani i luoghi e la vita di quella antica comunità. Domenica sarà possibile seguire il tour gratuitamente previa prenotazione.

Programma 5 Dicembre

Ore 17:30

Con partenza in Piazzetta A. Cannas, visita guidata dell’antica Giuderia cagliaritana

Ore 19,00

Visita al piccolo museo di Cultura ebraica e accensione ultima candela di Chanukkah

Il tour in breve

Dettagli del percorso :

Prima che il Decreto di Granada del 1492 ne cancellasse ogni traccia materiale, a Cagliari esisteva una fiorente comunità di ebrei appartenenti ad ogni ceto sociale e residenti nella Giuderia.

Pienamente integrati nel tessuto economico e sociale cittadino, gli ebrei contribuirono notevolmente all’arricchimento culturale dell’isola.

Con l’arrivo dei Re Cattolici e la conseguente impostazione di una politica repressiva, volta a limitare il loro peso politico e sociale nei territori del neo-costituito Regno di Spagna, gli ebrei furono costretti a convertirsi o lasciare per sempre quelle terre che fin allora avevano abitato.

Il percorso vuole raccontare la storia della comunità ebraica di Cagliari attraverso i luoghi che in passato sono stati al centro della vita sociale, politica e culturale dell’antica Giuderia.

Lunghezza: 1, 5 km Difficoltà: Facile Durata: 2 ore circa

Domenica 5 Dicembre ore 17.30 Piazza A. Cannas

