Cagliari. ITI Is Mirrionis: altri due incontri di sperimentazione artistica

Ancora due appuntamenti per raccontare la storia e la vita quotidiana nel quartiere di Is Mirrionis, le esperienze della scuola di poesia e della scuola popolare, per fare conoscere al grande pubblico come terreni agricoli, un tempo orti e vigne, siano diventati in pochi anni una delle zone maggiormente popolate della città.

Il Comune di Cagliari, nell’ambito del progetto ITI, sostenuto dall’Agenda Urbana Europea e dal Programma Operativo Regionale della Sardegna 2014-2020 finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Sociale Europeo (FSE), promuove gli ultimi due incontri di sperimentazione artistica il 29 e il 30 dicembre 2021 nel salone parrocchiale della Chiesa di Sant’Eusebio e nell’auditorium del seminario arcivescovile di Cagliari.

La voce narrante di Gianluca Medas sarà il filo conduttore dei due appuntamenti culturali.

advertisement

Il programma:

L’invenzione di Is Mirrionis. Performance itineranti nel quartiere

29 dicembre ore 16:00 Salone Parrocchiale della Chiesa di Sant’Eusebio

Gianluca Medas dialoga con Giorgio Polo, Maurizio Franzecco e Fabio Meloni

30 dicembre ORE 16:00 Teatro del Segno, c/o Chiesa di Sant’Eusebio

con Gianluca Medas, Stefano Ledda e Terenzio Calledda

Tra gli ospiti: autorità del Comune

Gruppo musicale: Royal Ismi