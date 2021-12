Cagliari. Ieri celebrata messa in preparazione al Natale per l’Esercito

Celebrata ieri mattina, nella chiesa di “Santa Rosalia” a Cagliari, la messa in preparazione al Natale a favore del personale dell’Esercito.

Ieri mattina, il responsabile della Comunità Religiosa della chiesa di “Santa Rosalia”, Padre Ivan Lai e il Cappellano Militare del Comando Militare Esercito Sardegna, Padre Mariano Asunis, hanno officiato nella chiesa di “Santa Rosalia”, la tradizionale messa in preparazione al Santo Natale, a favore del personale dell’Esercito di stanza a Cagliari e nei centri limitrofi.

Alla funzione religiosa hanno preso parte il Comandante del Comando Militare Esercito “Sardegna”, Generale di Brigata Stefano SCANU, i Comandanti dei Reparti dell’Esercito impiegati a Cagliari, i familiari dei militari caduti e feriti in Patria e nei vari teatri operativi all’estero e una rappresentanza di personale civile e militare delle Forze Armate.

Al termine della celebrazione il Generale Scanu, in qualità di Comandante di Presidio della Regione Sardegna, riprendendo le parole pronunciate da Padre Mariano durante l’omelia, ha sottolineato l’impegno, la professionalità e la passione profusa quotidianamente dalle donne e dagli uomini in uniforme nello svolgimento del proprio servizio per il bene della comunità, a prezzo di rinunce personali e familiari, ringraziando inoltre Padre Ivan per concelebrazione della santa messa e formulando a tutti i presenti un sentito augurio per le imminenti Festività Natalizie.

Ogni anno la tradizionale funzione religiosa, in prossimità delle festività rappresenta, per tutto il personale dell’Esercito, un importante momento di riflessione per prepararsi al Santo Natale.