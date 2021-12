Cagliari. Basilica San Saturnino, giovedì concerto The bright quartet: The magic of Christmas day

Cagliari. Basilca San Saturnino, giovedì concerto The bright quartet: The magic of Christmas day

La magia del Natale in un’atmosfera suggestiva e decisamente originale. La Direzione regionale Musei Sardegna, giovedì 30 dicembre 2021, alle 17.00, nella Basilica di San Saturnino, in piazza San Cosimo, a Cagliari, organizza un concerto con il quartetto The bright quartet dal titolo The magic of Christmas day

I quattro giovani artisti, diplomati al Conservatorio di Cagliari e all’Academy Of Music Production di Londra, si esibiranno in un ricco repertorio che va dalla musica classica alla musica contemporanea, jazz e pop.

Il programma musicale spazierà tra i più noti e popolari brani della tradizione natalizia di tutto il mondo.

Ingresso gratuito.

