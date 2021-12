Cagliari, approvato nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana

sindaco Truzzu – afferma Andrea Piras (Lega), che prosegue – a settembre avevo io stesso presentato una mozione in Consiglio Comunale che domandava venisse impressa una decisiva accelerazione sul tema, una necessità che nasceva anche dalla conoscenza diretta dei vari stadi che hanno reso possibile la stesura del testo in virtù del fatto che l’ex assessore Carlo Tack vi si era dedicato per mesi. “Apprendiamo con favore l’approvazione del nuovo regolamento di Polizia e Sicurezza urbana , annunciato questa mattina dal– afferma(Lega), che prosegue – a settembre avevo io stesso presentato una mozione in Consiglio Comunale che domandava venisse impressa una decisiva accelerazione sul tema, una necessità che nasceva anche dalla conoscenza diretta dei vari stadi che hanno reso possibile la stesura del testo in virtù del fatto che l’ex assessorevi si era dedicato per mesi.

Oggi non posso che essere soddisfatto per questo importante risultato per la città di Cagliari, sino ad oggi dotata di una disciplina in materia di sicurezza urbana tremendamente anacronistica, e ringrazio chi a vario titolo, compreso l’avvocato Carlo Tack, in questo tempo ha lavorato alla sua realizzazione”.