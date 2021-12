Bilancio positivo per i corsi di formazione ASEL

Si sono conclusi positivamente i tre Corsi di Formazione gratuita per i nuovi Amministratori comunali promossi e organizzati dall’ASEL Sardegna a Cagliari in collaborazione con uno staff di docenti altamente qualificati.

Piena soddisfazione è stata espressa dal Presidente dell’ASEL Sardegna Rodolfo Cancedda e dall’intero Consiglio Direttivo che si è riunito mercoledì scorso 22 dicembre per un primo bilancio dell’attività dell’Associazione nel corso del 2021 e per tracciare le prime linee organizzative e programmatiche per il prossimo anno, nel corso del quale dovranno essere intensificate le attività di formazione culturale, tecnica amministrativa e giuridica per offrire – questo è l’obiettivo prioritario dell’ASEL Sardegna, ha affermato il Presidente Cancedda – un contributo alla crescita delle nuove generazioni di amministratori – ma non solo – mettendo a disposizione i primari strumenti per operare al meglio, districandosi in una miriade di norme e di provvedimenti di derivazione regionale, statale ed europea e poter così meglio rispondere alle istanze ed alla aspettative dei cittadini, soprattutto in un momento difficile come quello attuale, tra la pandemia e una crisi economica e sociale devastante.