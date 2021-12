Beat in Bitti: musica e poesia per “Natale nel cuore della Sardegna”

A salire sul palco saranno l’artista bittese Piera Demurtas, in arte Sidra, i Menhir e Francesco Piu.

“Il legame con il paese abbiamo iniziato a costruirlo lo scorso anno quando lanciammo la campagna di raccolta fondi post alluvione “Beat for Bitti”. Per l’occasione riuscimmo a coinvolgere numerosi artisti che donarono 19 brani, fra cui alcuni inediti, inseriti in un cd con esibizioni in lingua sarda, italiana e inglese. Fra le novità anche un pezzo della straordinaria artista bittese, che vive in Portogallo, Mariangela Demurtas”.