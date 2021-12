Barriere architettoniche, Onlus propongono detrazione al 75%

La conferenza stampa venerdì 3 dicembre 2021, ore 12.00, presso la SALA CADUTI DI NASSIRYA – Senato della Repubblica, in Piazza Madama (Roma). Il prossimo 3 dicembre, alle ore 12.00, FIABA Onlus e RECERT presenteranno in conferenza stampa presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica l’emendamento proposto alla Legge di Bilancio e presentato da diversi partiti per l’introduzione di un nuovo bonus fiscale da rendere strutturale. La Proposta “L’incentivo da noi proposto – sottolineano Giuseppe Trieste Presidente FIABA Onlus e Giuseppe De Pasquale Presidente RECERT – prevede una detrazione fiscale al 75% per le spese sostenute per l’abbattimento delle barriere architettoniche e amplia fortemente la categoria dei soggetti che possono usufruirne rispetto a quanto accade attualmente. advertisement Un segnale importante – sottolinea il Presidente Trieste – che intendiamo dare proprio nella Giornata Internazionale per i diritti delle persone con disabilità, istituita nel 1981 dall’ONU”. Per motivi di sicurezza, è possibile seguire la conferenza in diretta sulla Web TV del Senato (www.senato.it). Parteciperanno in presenza i senatori che hanno sottoscritto l’emendamento e rappresentanti delle categorie interessate.