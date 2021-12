Auto a km 0: come scegliere le proposte migliori

Non sempre le proposte dei concessionari sono facili da comprendere, è il caso ad esempio delle auto a km zero. Per molti non è chiaro cosa significhi questa locuzione e perché su una vettura praticamente nuova si possa ottenere uno sconto, a volte anche molto elevato. Cerchiamo quindi di capire cosa sia un’auto a km 0 e quando sia effettivamente un’ottima idea sceglierla, al posto del nuovo o dell’usato.

Cosa sono le auto a km 0



Una proposta allettante

Dipende anche allo sconto

Alcuni concessionari stipulano con i produttori di auto, o con gli importatori, dei patti che riguardano le scontistiche ottenibili, basati sostanzialmente su un certo monte acquisti semestrale o annuale. Nel caso in cui a fine periodo manchino alcune vetture per ottenere lo sconto massimo, le concessionarie immatricolano alcune tra le auto che sono già in loro possesso, in modo da mantenere alto lo sconto totale e anche per consentire ai propri clienti di avere qualche offerta in più. Le auto km zero sostanzialmente sono delle vere e proprie occasioni, modelli di vario genere e di differenti case costruttrici che sono di fatto già state immatricolate ma che devono ancora incominciare a circolare su strada.

Solitamente sono state immatricolate entro i 3-6 mesi precedenti all’offerta al cliente, ma può capitare che una vettura a km zero sia stata immatricolata la settimana precedente. Risultano quindi auto usate, ma non usurate in alcun modo; per questo il rivenditore offre uno sconto, che va dal 10% fino anche a oltre il 25% del prezzo di listino, considerando l’allestimento disponibile.

I vantaggi e gli svantaggi



Perché preferire un’auto a km zero

Subito pronta da guidare

Il principale vantaggio offerto da un’auto a km zero è correlato al suo costo, che è decisamente inferiore a quello proposto per un veicolo nuovo. Un altro vantaggio interessante è la possibilità di avere l’auto in pronta consegna, visto che è già disponibile presso l’autosalone che ce l’ha offerta. Chi necessita dia vere subito disponibile una nuova vettura dovrebbe sempre considerare le auto a km zero, soprattutto di questi tempi.

Gli svantaggi sono invece minimi, correlati più che altro al fatto che la scelta sarà tra le auto già presenti nel parco macchine del singolo concessionario. Se si trova l’auto dei sogni, il modello giusto e nel colore preferito, allora l’offerta è imperdibile; chi invece desidera assolutamente avere a disposizione un modello particolare, in un colore brillante e originale e con un allestimento bizzarro, allora potrebbe non riuscire mai a trovare la vettura dei sogni in versione a km zero.

Come si sceglie



Le proposte migliori

Gli autosaloni

Ogni autosalone in Italia propone diverse tipologie di vetture; si tende generalmente a specializzarsi, quindi c’è chi propone un singolo brand, o anche chi invece ha un salone multimarca ma predilige certe tipologie di modelli, ad esempio le auto di lusso o quelle sportive. Se si è alla ricerca di una specifica automobile, per modello e marchio, è più probabile trovarla a km 0 in un salone che offra quel marchio o quel tipo di autovettura.

Spesso i saloni multimarca hanno offerte molto più variegate; se non si hanno le idee chiare sul modello da scegliere sono la meta più indicata.