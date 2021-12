Atlanta passa a Orlando, Gallinari a referto con 10 punti

ROMA (ITALPRESS) – Successo esterno di Atlanta nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Sul parquet dell’Amway Center di Orlando, la tana dei Magic, gli Hawks vincono per 111-99 con 28 punti Young e 21 di Collins; in doppia cifra anche l’ala azzurra Danilo Gallinari, che dalla panchina contribuisce con 10 punti in 24 minuti di impiego, impreziositi da tre rimbalzi e tre assist. Ottava affermazione consecutiva di Utah Jazz, che si impone per 124-103 sui Los Angeles Clippers sfruttando la vena realizzativa di Mitchell, a referto da top-scorer con un bottino personale di 27 punti.

Pur senza sette giocatori, tra cui Antetokounmpo e Middleton, i campioni in carica dei Milwaukee Bucks superano Indiana Pacers per 114-99 trovando i 26 punti di Holiday e i 20 di Connaughton. Affermazione all’overtime per i Los Angeles Lakers, che espugnano l’impianto dei Dallas Mavericks per 107-104 con 25 punti di Brunson. Altri risultati: Cleveland Cavaliers-Houston Rockets 124-89; Philadelphia 76ers-Miami Heat 96-101; Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans 110-113; San Antonio Spurs-Charlotte Hornets 115-131; Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves 107-124; Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies 103-113; Sacramento Kings-Washington Wizards 119-105.

