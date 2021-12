Atlanta ko senza Gallinari, ok Milwaukee e Clippers

ROMA (ITALPRESS) – Con un quintetto rimaneggiato e senza Danilo Gallinari, tra i tanti nel protocollo anti-Covid, Atlanta esce sconfitta dalla notte italiana della regular-season dell’Nba. Sul parquet casalingo della State Farm Arena, davanti a oltre 15mila tifosi, gli Hawks si arrendono a Orlando Magic, vincente per 104-98 nonostante tra i padroni di casa Reddish e Collins finiscano a referto, rispettivamente, con 34 e 28 punti. Sebbene ancora privi di Antetokounmpo, il ‘bomber’ per eccellenza, i Milwaukee Bucks non hanno particolari problemi nel mettere al tappeto, per 126-106, Houston Rockets:

Holiday e Middleton hanno la ‘mano calda’ e contribuiscono alla causa dei campioni in carica con un bottino di 47 punti complessivi. Va ai Los Angeles Clippers il derby californiano del Golden 1 Center: i Sacramento Kings cedono sul parquet amico per 105-89 e possono consolarsi solo per i 22 punti di Haliburton, top-scorer dell’incontro (19 per Bledsoe tra gli ospiti). Posticipata causa Covid la sfida tra Chicago Bulls e Toronto Raptors. Altri risultati: Boston Celtics-Cleveland Cavaliers 111-101; Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets 108-94.

