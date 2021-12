Annunci Borsa Lavoro Sardegna

Borsa Lavoro Sardegna. Le domande per gli annunci sono digitali.

Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

www.sardegnalavoro.it/borsa–lavoro.

SINISCOLA

A Siniscola cercano 2 assistenti sociali, 4 assistenti amministrativi (compiti esecutivi). Si offre contratto a tempo determinato.

CAPOTERRA

A Capoterra cercano 1 elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni. Si offre contratto a tempo indeterminato.

ORISTANO

A Oristano cercano 1 operatore amministrativo. Si offre contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

A Cagliari cercano 1 pittore edile. Si offre contratto a tempo indeterminato.

MACOMER

A Macomer cercano 2 educatori professionali. Si offre contratto a tempo determinato.

ASSEMINI

Ad Assemini cercano 1 stiratrice a mano. Si offre contratto a tempo determinato.

SIAMAGGIORE

A Siamaggiore cercano 1 addetto controllo di gestione, 1 manutentore di reti e sistemi informatici. Si offre contratto a tempo determinato.

SESTU

A Sestu cercano 1 esperto nuove tecnologie per insegnamento (con contratto a tempo determinato), 1 consulente aziendale con contratto di lavoro autonomo, 3 falegnami industriali per fabbricazione di pannelli in legno e 2 addetti alla gestione degli acquisti con contratto a tempo indeterminato.

MEANA SARDO

A Meana Sardo cercano 1 cuoco pizzaiolo. Si offre contratto a tempo determinato.

TIROCINI

A Villasimius cercano 4 tirocinanti addetti al ricevimento negli alberghi, 1 tirocinante addetto alle risorse umane. A Ghilarza cercano 1 tirocinante carpentiere. A Nuoro cercano 1 tirocinante geometra. A Siamaggiore cercano 1 tirocinante addetto controllo di gestione. Ad Assemini cercano 1 tirocinante stiratrice di tintoria e lavanderia. A Capoterra cercano 1 tirocinante elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni.

NARCAO

A Narcao cercano 1 meccanico motorista. Si offre contratto a tempo indeterminato.

MUROS

A Muros cercano 3 ponteggiatori, 1 supervisore nei cantieri edili. Si offre contratto a tempo determinato.

ORISTANO

Ad Oristano cercano 1 web master, 1 elettricista manutentore di impianti, 1 termoidraulico. Si offre contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

A Cagliari cercano 1 cassiere. Si offre contratto a tempo determinato.

UTA

Ad Uta cercano 1 meccanico. Si offre contratto a tempo determinato.

GHILARZA

A Ghilarza cercano 1 carpentiere. Si offre contratto a tempo determinato.

SASSARI

A Sassari cercano 1 segretaria. Si offre contratto a tempo indeterminato.

NUORO

A Nuoro cercano 1 carrozziere ed 1 elettricista con contratto a tempo determinato e 1 consulente commerciale con contratto di collaborazione.

OSCHIRI

A Oschiri cercano 7 educatori per disabili. Si offre contratto a tempo determinato.

PULA

A Pula cercano 3 addetti al ricevimento negli alberghi. Si offre contratto a tempo determinato.

VILLASIMIUS

A Villasimius cercano 2 pasticcieri artigianali, 2 cuochi pizzaioli, 1 economo, 4 addetti al ricevimento negli alberghi, 1 responsabile dei servizi di ricevimento e portineria in albergo, 1 portiere di notte, 1 programmatore informatico, 1 impiegato amministrativo, 1 addetto alle risorse umane, 10 cuochi capi partita. Si offre contratto a tempo determinato.

VILLA SANT’ANTONIO

A Villa Sant’Antonio cercano 2 assistenti familiari. Si offre contratto a tempo determinato.

PORTO TORRES

A Porto Torres cercano 2 elettricisti impianti, 1 meccanico motorista e 2 installatori manutentori di impianti fotovoltaici. Si offre contratto a tempo determinato.

ELMAS

A Elmas cercano 1 segretario di direzione. Si offre contratto a tempo determinato.

TORTOLI’

A Tortolì cercano 1 addetto all’informazione e all’assistenza dei clienti. Si offre contratto a tempo determinato.

TUILI

A Tuili cercano 2 animatori di vacanza. Si offre contratto a tempo determinato.

PULA

A Pula cercano 6 camerieri di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

DECIMOMANNU

A Decimomannu cercano 2 addetti all’infanzia con funzioni educative. Si offre contratto a tempo determinato.

CANTIERI COMUNALI

Le domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali o art. 16.

Link: www.sardegnalavoro.it/servizi–on–line/per–i–cittadini/cantieri–comunali

SINISCOLA

La Provincia di Nuoro assume con selezione articolo 16, 1 disinfestatore. Il contratto sarà a tempo determinato, per un anno. Domande dal 24 gennaio al 4 febbraio. Info nel CPI di Siniscola.

NUORO

La Provincia di Nuoro assume con selezione articolo 16, 1 disinfestatore. Il contratto sarà a tempo determinato, per un anno. Domande dal 24 gennaio al 4 febbraio. Info nel CPI di Nuoro.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie:

Cantiere Lavoras comune Villaputzu. Info nel CPI di Muravera

Cantiere comunale Sorgono. Info nel CPI di Sorgono

Cantiere Lavoras comune Noragugume. Info nel CPI di Macomer

Cantiere comunale Siamanna. Info nel CPI di Oristano

Cantiere Lavoras comune di Siapiccia. Info nel CPI di Oristano

Avviamento a selezione articolo 16 comune San Teodoro. Info nel CPI di Olbia

Sono stati approvati i seguenti elenchi provvisori:

Cantiere Lavoras comune Luogosanto. Info nel CPI di Tempio Pausania

Cantiere comunale Villanova Tulo. Info nel CPI di Isili

Cantiere Lavoras comune Benetutti. Info nel CPI di Ozieri

Cantiere comunale Suelli. Info nel CPI di Senorbì

Cantiere Lavoras comune Seui. Info nel CPI di Lanusei

Avviamento a selezione articolo 16 Accademia di Belle Arti “Mario Sironi”. Info nel CPI di Sassari

Rettifica elenchi cantiere comunale San Basilio. Info nel CPI di Senorbì

Cantiere Lavoras comune Talana. Info nel CPI di Lanusei

Avviamento a selezione articolo 16 comune Nuoro. Info nel CPI di Nuoro

LEGGE 68

ORISTANO. 1 Aiuto commesso

Un’azienda cerca per la sede di Oristano 1 aiuto commesso iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 10 al 19 gennaio. Info nel CPI di appartenenza.

VILLAURBANA – SIAMANNA. 2 Ausiliari di vendita

Un’azienda cerca per le sedi di Villaurbana e Siamanna 2 ausiliari di vendita, iscritti rispettivamente alle liste della legge 68 articolo 18 e articolo 1 nei CPI di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 10 al 19 gennaio. Info nel CPI di appartenenza.

ORISTANO. 1 Elettricista impiantista

Un’azienda cerca per la sede di Oristano 1 elettricista impiantista iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 10 al 19 gennaio. Info nel CPI di appartenenza.

MARRUBIU. 1 Elettricista impiantista

Un’azienda cerca per la sede di Marrubiu 1 elettricista impiantista iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 in tutti i CPI della Sardegna. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 10 al 19 gennaio. Info nel CPI di appartenenza.

ABBASANTA. 1 Operaio addetto movimentazione merci

Un’azienda cerca per la sede di Abbasanta 1 operaio addetto movimentazione merci iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 13 dicembre al 7 gennaio. Info nel CPI di appartenenza.

BURCEI. 1 Esecutore amministrativo

Il comune di Burcei assume con avviamento a selezione 1 esecutore amministrativo iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 10 al 30 dicembre. Info nel CPI di appartenenza.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie

Elenco ammessi 5 operatori socio sanitari Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Info nel CPI di Sassari

Elenco ammessi 1 addetto customer service. Info nel CPI di Cagliari