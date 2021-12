Ancora Spari nella città di Vittoria, un ferito in ospedale… È accaduto in via Rosolino Pilo, in pieno centro cittadino. L'uomo, raggiunto da alcuni proiettili, è stato trasportato in ospedale.

Un uomo è stato ferito con colpi di arma da fuoco ieri sera, poco dopo le 19, a Vittoria. È accaduto in via Rosolino Pilo, in pieno centro cittadino. L’uomo, raggiunto da alcuni proiettili, è stato trasportato in ospedale a Vittoria: secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

La ricostruzione dei fatti

Il ferito è Francesco Lo Monaco, un pluripregiudicato che in passato era scampato ad altri agguati. Lo Monaco alcuni anni fa aveva sfregiato al volto un componente della famiglia di Elio Greco, sottoposto a confisca beni e padre di Rosario, l’uomo che due anni fa alla guida di un Suv travolse e uccise due bambini a Vittoria.

Da quanto appreso, inoltre, Lo Monaco ha percorso qualche metro prima di accasciarsi al suolo. L’uomo che ha sparato un solo colpo ha utilizzato un’arma corta, forse un calibro 7,65 o un calibro 9, ferendo la vittima al fianco. Le telecamere di videosorveglianza non sono molto frequenti in quella via, ma gli impianti delle vie adiacenti e della centralissima via XX Settembre potrebbero dare elementi utili alle indagini.

Le parole del sindaco

“Accadono fatti inquietanti – ha detto il sindaco, Francesco Aiello – La sparatoria di ieri sera è il segnale di un malessere che va prontamente individuato, studiato e affrontato. In qualunque momento e in qualunque quartiere di Vittoria, ci si può trovare di fronte a gente che spara. La nostra città ha bisogno di una vasta rete di telecamere di video sorveglianza, e, se dovesse servire, anche dell’utilizzo di droni”.

