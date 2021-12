ANAP: “Strada giusta ma fare di più su caro bollette e sulle pensioni”

MANOVRA BILANCIO 2022 – I pensionati artigiani sardi apprezzano lo sforzo del Governo per conciliare interessi di società civile, imprese, consumatori e soggetti deboli. Paola Montis (Presidente ANAP Sardegna): “Strada giusta ma fare di più su caro bollette e sulle pensioni”.

L’ANAP Sardegna, l’Associazione dei Pensionati Artigiani di

Confartigianato, apprezza lo sforzo del Governo nel conciliare i

diversi interessi di categorie, classi sociali, imprese, consumatori,

soggetti deboli nella Manovra di Bilancio 2022 in discussione al

Senato su tematiche assai divisive quali quelle delle tasse, del

welfare, delle pensioni, in un contesto in cui il Paese ha enorme

bisogno di politiche espansive per consolidare e rendere stabile la

ripresa in atto. I pensionati artigiani sardi,

infatti, ritengono che sul tema del fisco sia abbastanza equilibrata

l’impostazione che vede l’impiego di 7 miliardi su 8 per la riduzione

delle tasse a lavoratori, pensionati, famiglie, a patto che i redditi

dei nostri pensionati, che hanno una tassazione tra le più alte in

Europa, non subiscano ulteriori discriminazioni fiscali e si tutelino

i redditi più bassi aumentando per loro la “no tax area”.

“A proposito di redditi – commenta Paola Montis, Presidente di ANAP

Sardegna – viene riaffermata la necessità della rivalutazione piena

delle pensioni dal 1° gennaio 2022, ponendo termine finalmente alle

parziali o nulle rivalutazioni che si sono susseguite per legge negli

ultimi anni che hanno portato a importanti svalutazioni degli importi

pensionistici”. “Sarebbe, inoltre, necessario non solo un recupero,

seppur graduale, delle somme perdute – continua la Presidente – ma

anche la riforma del meccanismo di rivalutazione annuale calcolata

dall’ISTAT, adottando l’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i

paesi dell’Unione europea (IPCA), includendo i generi di prima

necessità, le spese farmaceutiche, le prestazioni specialistiche non a

carico del Servizio Sanitario Nazionale, le spese per le assistenti

familiari”.

Dall’ANAP Sardegna arriva anche l’apprezzamento per la definizione,

nella Legge di Bilancio, dei Livelli essenziali delle prestazioni

sociali per la non autosufficienza: “Questo costituisce il primo passo

per una riforma di civiltà invocata a gran voce da noi e da larghi

settori delle associazioni, dei cittadini, del volontariato –

sottolinea la Montis – nonché l’aumento dello stanziamento per il

Fondo per la Non Autosufficienza, anche se va sottolineato che tali

risorse sono assolutamente inadeguate per cominciare ad avviare

cambiamenti efficaci almeno nel campo della domiciliarità, come ha

avuto modo di sottolineare anche il “Patto per il welfare e la non

autosufficienza”.

advertisement

Poi un passaggio sul “caro bollette”, essendo i pensionati,

specialmente gli ex lavoratori autonomi che hanno importi medi di

pensione molto bassi, molto toccati dagli aumenti che si sono

verificati in questi ultimi tempi, pur ritenendo che sia un passo

molto positivo quello di aver previsto la destinazione, in Legge di

bilancio, di risorse per alleviare l’impatto degli aumenti sui

consumatori “auspica che il Governo e il Parlamento destinino allo

scopo ulteriori risorse per il sostegno di quanti non sono in grado di

pagare importi maggiorati per servizi da considerare vitali”.

Infine, ANAP Sardegna apprezza le norme contenute in Legge di Bilancio

che stanziano maggiori risorse per il Fondo Sanitario Nazionale, per

la lotta al Covid con farmaci e vaccini, per il personale medico,

nonché per lo smaltimento delle liste di attesa.