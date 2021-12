Air Italy – Mura (Pd): “Governo inerte, intervenga Draghi”

Il Governo sembra assente difronte alla seria minaccia del licenziamento dei 1300 lavoratori di Air Italy. Resta incomprensibile che la crisi della compagnia, sia stata trascurata in modo quasi deliberato, lasciando che si arrivasse a una situazione estrema di non ritorno.





“E’ inaccettabile l’inerzia e il palese disinteresse dimostrato finora dal Governo per i 1300 lavoratori di Air Italy che stanno per essere licenziati. E’ anche incomprensibile che la crisi della compagnia, a differenza di altre e nonostante ripetuti appelli, sia stata trascurata in modo quasi deliberato, lasciando che si arrivasse a una situazione estrema di non ritorno.

Ho più volte denunciato il silenzio dei ministri competenti, a Giorgetti ho scritto ancora lo scorso giugno senza mai ricevere risposta. All’iniziativa diplomatica, che pure avevo auspicato, del ministro Di Maio sulla proprietà qatarina, a questo punto deve aggiungersi un atto autorevole del presidente Draghi“.

Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), facendo seguito all’appello di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo, che chiedono che “il governo fermi l’invio delle lettere di licenziamento” dei lavoratori Air Italy.