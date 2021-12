Accordo CEPAS e A.I.C.O. per certificazione infermieri camera operatoria

Una certificazione rilasciata da parte di un soggetto terzo a beneficio delle professionalità degli infermieri che prestano sevizio nelle camere operatorie. È per questo obiettivo che CEPAS e A.I.C.O., Associazione Italiana Infermieri di Camera Operatoria Società Scientifica, hanno unito le forze mettendo a punto una certificazione di competenze degli «Infermieri di Camera Operatoria». Certificazione presentata in un’occasione non certo casuale: la consegna dei primi 30 Certificati conferiti alle professionalità «Senior» del settore, svoltosi a Verona il 3 dicembre scorso.

“Le motivazioni di questa certificazione – ha affermato Gabriella Guenzi, AD di CEPAS – affondano nell’esigenza di affermare professionalità importantissime e centrali nel mondo della sanità standardizzando le competenze professionali mediante un sistema di regole puntuale, chiaro e condiviso che ne attesti il know-how, misurandone le competenze e fornendo loro, così come ai pazienti e alle strutture mediche, una garanzia ulteriore di affidabilità”.

“Siamo molto orgogliosi che un ente professionale, imparziale e affidabile come CEPAS, abbia deciso di curare con noi questo progetto. Oggi – ha sottolineato il Presidente di A.I.C.O., Salvatore Casarano – le necessità del sistema salute e la complessità dei setting assistenziali richiedono Professionisti che sappiano governare processi evoluti: pertanto, il percorso di certificazione diventa un valore aggiunto e le Competenze specialistiche certificate saranno un primo passo per i conseguenti risvolti in termini di autonomia e responsabilità”.

CEPAS

CEPAS è società del gruppo Bureau Veritas dal 2016 ed è operante in Italia nella Certificazione di Competenze con oltre 20.000 professionisti certificati.

Accreditati da ACCREDIA, Ente nazionale di accreditamento, come Organismo di Certificazione del Personale e come Organismo di Certificazione del Prodotto.

Full Member di IPC – International Personnel Certification Association: alcune certificazioni rilasciate sono riconosciute in ambito europeo e internazionale, da parte dei firmatari del Multilateral Agreement di IPC.

A.I.C.O.

A.I.C.O. Società Scientifica è l’associazione degli infermieri che svolgono la loro professione all’interno delle camere operatorie, dei dipartimenti chirurgici e di tutta l’area chirurgica in genere.

La sua costituzione comporta l’impegno di tutti gli associati a cooperare per il perseguimento dello scopo comune di migliorare la qualificazione professionale dell’infermiere di area chirurgica, in particolare dell’infermiere di sala operatoria al fine di “Garantire all’utente la migliore assistenza infermieristica nel peri-operatorio”.