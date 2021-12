A Marco Lo Russo il Premio Miglior Colonna Sonora per gli Angel Award Monaco International Film Festival

Premio come miglior colonna sonora originale al Maestro Marco Lo Russo per il film La Machetera. In nomination in numerosi festival, come Madrid International film festival, già vincitore al Cuzcu Film Festival in Perù, oltre ad essersi aggiudicato il premio come miglior film straniero al Festival Internazionale del cinema di Los Angeles La Femme Film Festival 2021, ha ricevuto anche il premio come miglior colonna sonora originale, curata e diretta dal Maestro Marco Lo Russo, alla diciottesima edizione dell’Angel Film Award – Monaco International film festival.

Il progetto cinematografico internazionale, prodotto da Leoncuba, è ispirato a fatti realmente accaduti nel 1978 a Cuba, a tutte le amazzoni di ieri e di oggi, coraggiose e che hanno lottato per l’emancipazione femminile e l’uguaglianza tra uomini e donne. Il film è stato girato interamente a Cuba, dove il Maestro Marco Lo Russo è di casa e dove ha rappresentato l’Italia in numerose occasioni come ambasciatore culturale del Made in Italy.

Grazie a musiche originali e a giovani talenti, ha coinvolto lo spettatore nella realtà rurale di una Cuba degli anni ’70, tra paesaggi mozzafiato, dove la protagonista lotta per infrangere le regole maschiliste e ritagliare per lei e per tutte le donne un ruolo di uguaglianza e dignità. Una storia originale e coinvolgente, con Esnedy Milan Herrera, che interpreta in maniera magistrale lo spirito delle donne cubane, forti e sensuali.

“La fortuna di aver vissuto Cuba per tanti anni, grazie anche alla collaborazione e all’amicizia con il Maestro Leo Brouwer, mi ha permesso di vestire questo film con una colonna sonora desiderosa di raccontare la parte più autentica di questo meraviglioso paese”. Marco Lo Russo.

Con la regia della giovane Yanet Pavon Bernal, tratto dall’omonimo romanzo scritto da Esnedy Milan Herrera, attrice e produttrice del film, con cui Marco Lo Russo ha condiviso diversi progetti artistici, ricordiamo nel 2007 Marie Galante di Kurt Weill al Teatro dell’Opera di Roma, è ispirato alla legge del 1975 sull’emancipazione della donna.

Un altro successo oltreoceano per il compositore e fisarmonicista Marco Lo Russo, concertista, performer producer e artista di fama internazionale, docente di Orchestrazione e concertazione jazz presso il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino.

Celebre la sua lunga collaborazione con il Premio Oscar Nicola Piovani per il film La Vita è Bella di e con Roberto Benigni, Marco Lo Russo ha reso la fisarmonica protagonista indiscussa della sua arte musicale Made in Italy, sdoganandola dallo strumento popolare dell’immaginario collettivo, plasmandola con versatilità a musica, in acustico o con il supporto elettronico, per ogni colonna sonora o spettacolo concerto che ha diretto.

Compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra, musicologo, è considerato tra i musicisti italiani contemporanei più rappresentativi. Annoverato nell’Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi per le sue composizioni per TV, cinema, teatro, ha ricevuto numerosi premi, recensioni dalla critica internazionale e illustri apprezzamenti, da artisti come Ennio Morricone, Leo Brouwer, Pupi Avati, Piera Degli Esposti, Giorgio Albertazzi, solo per citarne alcuni. Oltre che per RAI, SKY, MEDIASET, TV2000 e altri media internazionali, ha avuto l’onore di esibirsi alla presenza di Papa Benedetto XVI e di Papa Francesco oltre che in mondovisione più volte.

Trailer del film La Machetera https://youtu.be/lOFFhBmzVQM