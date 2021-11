Visita del Gov. Distrettuale Gabriele Andria al Rotary di Quartu

Cagliari, 23 novembre 2021. Si è svolta ieri la visita al Rotary Club Quartu Sant’Elena del Governatore del Distretto 2080 ROMA, LAZIO-SARDEGNA, Gabriele ANDRIA. La giornata ha preso il via con la visita istituzionale al Sindaco di Quartu Sant’Elena, Graziano MILIA.

Nell’ambito dell’incontro è stato sottolineato il ruolo importante, che il Club svolge nel territorio, il Presidente Ernesto Batteta, unitamente, al Governatore Gabriele ANDRIA hanno rinnovato al Sindaco la volontà di una stretta collaborazione nel solco dei progetti sviluppati in ben 36 anni di attività di servizio rotariane rivolte alla città di Quartu Sant’Elena, in particolare sono stati evidenziati il coinvolgimento degli istituti scolastici cittadini e delle organizzazioni di servizio presenti nel territorio: l’ ideazione, progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di una struttura da destinarsi a “Ufficio Informazioni Turistiche“ al Margine Rosso, progetto donato e realizzato a favore dell’Amministrazione comunale nel 1996; la realizzazione del Piano di Protezione Civile della Città, svolto segnatamente, dai soci Pier Giorgio Ibba e Pietro Ruiu che si è concretizzato dopo diversi anni di collaborazione.

E‘ stato sottolineato, inoltre, il determinante contributo del Club di Quartu quale capofila dei Rotary Club della Città metropolitana al progetto sociale AD ADIUVANDUM, nella campagna contro il Covid-19 sostenendo l’iniziativa con i propri soci (medici, infermieri e personale amministrativo) progetto fortemente condiviso dall’amministrazione comunale Quartese.

advertisement

La visita è proseguita nel pomeriggio, nella quale il Governatore Gabriele ANDRIA, insieme al Segretario Distrettuale Pino Licari e l’assistente, Sergio BAIRE hanno incontrato il Presidente del club Ernesto BATTETA, unitamente, al Consiglio Direttivo, i Presidenti di Commissione, Rotaract e Interact.

Un’occasione per parlare e confrontarsi sulle attività rotariana in corso, sui molteplici progetti e iniziative di servizio, da svolgere nel territorio di giurisdizione.

Particolare attenzione è stata posta dal governatore nell’ ascoltare le idee e i progetti realizzati dal Rotary club Quartu Sant’Elena, esprimendo parole di ringraziamento per illavoro svolto, evidenziando soprattutto la passione e l’interesse che spinge i rotariani a proseguire nell’azione di servizio anche in un periodo difficile come quello attuale.

La visita del Governatore si è conclusa in serata presso la suggestiva cornice della sala conviviale del Convento di San Giuseppe, con il classico colpo di campana prima da dare il via agli onori alle bandiere alla presenza di tutti i soci e numerosi ospiti.

La serata è stata caratterizzata da un momento importante nella vita del Club, la cerimonia di ingresso dei tre nuovi soci Marco GALLERI, Antonella GRECO e Nicola SANNA a cui è stato apposto il tradizionale distintivo del Rotary e pronunciata la rituale formula di ammissione.

Nel concludere il Governatore Gabriele ANDRIA, ha rinnovato il proprio apprezzamento esprimendo parole di gratitudine per tutto ciò che il Club svolge per il Rotary, auspicandola realizzare ancora di nuovi progetti, con portata e impatto di rilievo nel solco del “master message” per l’anno rotariano 2021-2022“Servire per cambiare vite”.