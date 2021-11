VI Edizione Premio Michelangelo Buonarroti – una sarda tra i finalisti nella categoria Digital Art.

Per la categoria Digital Art, il terzo posto è stato assegnato alla foto della sarda Sara Argiolas “Self-Judgement”, che sarà esposta ai fini della realizzazione della Mostra Virtuale nel prestigioso Palazzo Mediceo di Seravezza ( LU).

L’Artista, entrata a far parte nel 2021 della Galleria Looking for Art di Milano, ha in passato ottenuto altri riconoscimenti per le sue opere, arrivando tra i finalisti esposti presso l’Ashurst Emerging Artist Prize di Londra nel 2020 (con l’opera Thoughts) e ottenendo menzioni speciali al Monovision Photography Awards nel 2021 (per il progetto Psyche) e al Monochrome Photography Awards nel 2020 (con l’opera Self-Judgement) nella Amateur Photomanipulation Category, nel 2019 (con l’opera Solitude) e nel 2018 (con l’opera Protect) nella Amateur Conceptual Category.

advertisement

Nonostante le attuali restrizioni sanitarie, il cerimoniale di premiazione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti si svolgerà sabato 20 Novembre presso il Palazzo Mediceo di Seravezza (Lucca) e sarà possibile seguirlo in Streaming a partire dalle ore 14.00 del 20 Novembre sul canale “Arte per Amore”

(https://www.youtube.com/channel/UCqrNygPbiNHalWm1rzI5huA/featured).