Vera Pescarolo e Giuliano Montaldo incantano il pubblico alla Casa del Cinema

Grandi emozioni alla Casa del Cinema per il doppio omaggio dedicato al Maestro Giuliano Montaldo e Vera Pescarolo, accolti da un caloroso ed affettuoso applauso da parte del pubblico presente, per la proiezione speciale del film “L’industriale” che avviene a 10 anni esatti dalla presentazione del film alla Festa del Cinema di Roma, durante la quale fu accolto con grande favore sia dal pubblico che dalla critica e ricevendo in seguito numerosi premi e riconoscimenti ed un film di grande attualità.

Giuliano Montaldo si è commosso per le sorprese del saluto video del bravo attore Francesco Scianna e per la presenza dello scenografo del film il grande Francesco Frigeri.

Prima del film Giuliano Montaldo ha presentato il suo ultimo libro, introdotto dal critico Guido Barlozzetti, “Un grande amore”, edito da La Nave di Teseo. Il libro racconta il grande amore per Vera Pescarolo, le emozioni dove vita e carriera, sentimento ed arte, cinema li accompagnano per circa sessant’anni denso di emozioni.

Al termine un abbraccio tenero tra Giuliano e Vera, esempio di vita come l’amore e lavoro possono convivere con rispetto, sostegno e complicità.

L’Evento è stato organizzato dall’Associazione Visioni&Illusioni con la collaborazione della Presidente dell’Associazione culturale Romarteventi Francesca Piggianelli e si è concluso con un arrivederci al prossimo appuntamento e con i saluti finali anche del Presidente Ettore Spagnuolo, della Vice Presidente Michela Trabalzini, di Alberto M. Castagna.

(Foto Marco Bonanni)