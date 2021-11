Unione Nazionale Consumatori: carburanti alle stelle nel w.end Ognissanti

Carburanti: Unc, dati Mite, prezzi sempre più su. Speculazione sul weekend di Ognissanti. Benzina: +438 euro all’anno. Gpl: +40,3% in un anno.

Secondo i dati settimanali del ministero della Transizione Ecologica, salgono ancora i prezzi dei carburanti, che si attestano, in modalità self service, a 1,749 euro al litro per la benzina, a 1,613 euro per il gasolio e a 0,830 euro per il Gpl.

“Prezzi dei carburanti in salita anche in occasione del weekend di Ognissanti. Non che ci fossimo illusi del contrario, ma, anche se il rincaro è contenuto, si tratta di una speculazione bella e buona se si considera il rialzo che c’è già stato nel mese di ottobre. Dal 4 ottobre a oggi la benzina ha sfondato quota 1,7 euro al litro, il gasolio la soglia di 1,6 euro. In appena 4 settimane un pieno di benzina da 50 litri costa 3 euro e 12 cent in più, uno di gasolio 3 euro e 82 cent” afferma Monica Satolli, Coordinatrice Regione Sardegna dell’Unione Nazionale Consumatori.

advertisement

“La benzina raggiunge i 1,749 euro al litro, eguagliando il record del 18 agosto 2014, oltre 7 anni fa, il gasolio a 1,613 euro al litro tocca il primato da 15 settembre 2014, quando svettò a 1,615 euro al litro, mentre per il Gpl, ora a 0,830 euro al litro, bisogna tornare al 3 febbraio 2014 per trovare un valore più alto, 0,844 euro al litro. In un anno il Gpl è più caro del 40,3%” prosegue Satolli.

“Dall’inizio dell’anno, dalla rilevazione del 4 gennaio, ossia 10 mesi fa, un pieno da 50 litri costa 15 euro e 39 cent in più per la benzina e 14 euro e 70 cent per il gasolio, con un rialzo, rispettivamente, del 21,3 e 22,3%. Su base annua è pari a un rincaro ad autovettura pari a 369 euro all’anno per la benzina e 353 euro per il gasolio” prosegue Satolli.

“In un anno esatto, dalla rilevazione del 2 novembre 2020, quando la benzina era pari a 1.384 euro al litro e il gasolio a 1.255 euro al litro, un pieno da 50 litri costa 18 euro e 27 cent in più per la benzina e 17 euro e 92 cent in più per il gasolio, con un’impennata, rispettivamente, del 26,4% e del 28,6%. Un balzo che equivale, su base annua, a una stangata pari a 438 euro all’anno per la benzina e a 430 euro per il gasolio” situazione pesante per la Sardegna conclude Satolli.

Rilevazione del 4/1/2021 (€/1000 litri) Rilevazione del 1/11//2021 (€/1000 litri) Aumento % Differenza in euro x pieno da 50 litri da 4/1 al 1/11 Rincaro annuo ad autovettura (in euro) BENZINA 1.441,50 1.749,25 21,3 15,39 369,30 GASOLIO 1.319,04 1.613,08 22,3 14,70 352,85

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mite

Rilevazione del 2/11/2020 (€/1000 litri) Rilevazione del 1/11//2021 (€/1000 litri) Aumento % Differenza in euro x pieno da 50 litri su base annua Rincaro annuo ad autovettura (in euro) BENZINA 1383,88 1.749,25 26,4 18,27 438,44 GASOLIO 1254,77 1.613,08 28,6 17,92 429,97

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mite