Trevisani (Skoda Fabia Evo 2) e HP Sport RRT chiudono nella Top ten del 12° Liburna Rally

L’ultimo atto del Campionato Italiano Rally Sparco 2021 e del Campionato Italiano Terra, ha visto il portacolori di HP Sport RRT Jacopo Trevisani ben figurare al 12° Liburna Terra, concludendo la sua fatica all’ottavo posto nella classifica assoluta.

Alla sua seconda uscita con la Skoda Fabia Evo 2 gommata MRF, il driver bresciano conferma tutto il suo potenziale, visto che è stato preceduto solo dai migliori piloti del panorama rallistico nazionale, affrontare una gara senza test non aiuta, non aiuta a capire la vettura, le sue potenzialità, capirle in gara non è una cosa facile.

Nella gara toscana, l’equipaggio Trevisani-Marchesini, dopo una partenza con il ‘freno a mano’ tirato nella prova spettacolo, la loro gara è stata tutta un crescendo dopo aver trovato il giusto assetto e feeling con la vettura boema. In casa HP Sport RRT c’è soddisfazione per l’esito della gara:

“Jacopo alla sua seconda uscita con la Fabia by GF Racing gommata MRF si è migliorato, abbassando i suoi riscontri cronometrici di prova in prova. Siamo fiduciosi per il prosiego della stagione con il secondo atto del Raceday Terra al Prealpi Show di dicembre e per il futuro”. (RaceEmotion Photography)