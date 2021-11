Tore Piana: EPI Sardegna e Buona Destra Sassari non puo’ essere esclusa da un rappresentate nella Giunta Regionale

Tore Piana: E’ necessario che nel prossimo rimpasto il territorio del triangolo Sassari -Alghero- Porto Torres abbia una forte rappresentanza all’interno della Giunta Regionale

Sassari, si parla sempre più di un rimpasto all’interno della Giunta Regionale, presieduta dal Presidente Solinas. Secondo Tore Piana, Coordinatore di EPI Sardegna e Buona Destra, il triangolo Sassari/Alghero e Porto Torres, non può rimanere senza rappresentanza in seno al Governo Regionale.

Stiamo parlando di un territorio con oltre 250.000 abitanti, dove vi è la seconda città della Sardegna e dove insistono un aeroporto e un porto di importanza strategica.

Non era mai capitato che il territorio Sassarese non fosse rappresentato in Giunta Regionale, continua Tore Piana. Oggi il territorio Sassarese non può essere trascurato dalla Regione e poco servono piccoli finanziamenti che possono arrivare.

Serve una strategia politica completa , che programmi sia investimenti infrastrutturali sia di dignità e peso politico. Sassari non merita questa umiliazione, le rappresentanze politiche locali e del territorio devono alzare la voce, farsi rispettare e chiedere la giusta rappresentanza.

Altrimenti assisteremo a un sempre più marcato declino, dove Sassari, continuerà a perdere il ruolo di città capoluogo del capo del Nord e contare sempre meno, rispetto all’eccentrico Cagliari centrismo attuato in questi ultimi anni.