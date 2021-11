Tore Piana (CSA): Urgente una sospensiva sulla richiesta regolarita’ contributiva (Durc)

Tore Piana Centro Studi Agricoli: anticipi premio unico pac 2021- urgente una sospensiva sulla richiesta regolarita’ contributiva (durc) per le aziende agricole sarde colpite dal virus della blue tongue e da agalassia contagiosa. Argea non compensi i pagamenti UE, tanto attesi dagli agricoltori entro il mese di dicembre 2021. La Regione Sardegna chieda una deroga urgente al Governo Nazionale.

Parte con le prime problematiche il battesimo dell’Ente Pagatore Regionale Argea OP, in particolare del pagamento dell’attesissimo PREMIO UNICO 2021 della PAC sui fondi Europei, che ogni anno puntualissimi la UE per il tramite degli Enti pagatori, elargisce alle aziende agricole Sarde.

Premio , la cui anticipazione sino al 70% del totale è prevista a partire dal 16 Ottobre 2021 e da concludersi solitamente, entro la data del 16 Dicembre 2021. Si tratta del Premio Unico previsto dalla PAC anno 2021 ( fondi UE) le cui domande sono state inoltrate dagli agricoltori, tramite i CAA nel mese d Giugno 2021.

Si tratta del primo vero banco di prova per l’Ente Pagatore Regionale ARGEA OP. Oggi la normativa Nazionale, prevede che i premi previsti dalla PAC, sulla domande Unica, devono essere verificati con la regolarità contributiva dell’Azienda Agricola e nel caso non si riscontrasse regolarità sui pagamenti INPS, si deve attuare la trattenuta se il debito risulta inferiore al totale del Premio Unico 2021 o bloccare nel caso il debito dovesse essere superiore al totale del Premio Unico 2021.

Una situazione insostenibile , oggi in Sardegna, afferma il Presidente del Centro Studi Agricoli Tore Piana, perché oggi in Sardegna siamo in piena emergenza a causa del Virus Blue Tongue e migliaia di aziende sono state colpite dal Virus o da Agalassia Contagiosa, dove le aziende Ovi-Caprine e quelle Bovine hanno e stanno subendo ingenti danni economici, ( mancanza di produzioni, morie di capi, danni sulle future produzioni) .

L’emergenza è avvalorata anche da un intervento economico straordinario , da parte del Consiglio Regionale, che ha previsto aiuti economici straordinari a favore delle aziende colpite. Se oggi si dovesse bloccare a queste aziende agricole il premio Unico 2021, assisteremo al fallimento quasi certo di migliaia di aziende agricole Sarde, continua Tore Piana.

Per questo motivo, CHIEDO a nome del Centro Studi Agricoli, al Presidente della Regione Solinas, all’Assessore regionale all’Agricoltura e al commissario straordinario di ARGEA OP, di richiedere URGENTEMENTE AL GOVERNO NAZIONALE E AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE UNA SOSPENSIVA sulla richiesta di regolarità contributiva DURC per tutte le aziende agricole della Sardegna ed in particolare quelle colpite dal VIRUS della Bluetongue e della Agalassia Contagiosa, sia Ovicaprine che Bovine, CHE Argea OP non compensi i pagamenti del Premio Unico 2021 , tanto attesi dalle aziende agricole Sarde, conclude Tore Piana.