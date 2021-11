“Top Game” quando la guerra diventa un gioco

La guerra nei cieli è sempre più simile a un videogame e sono ben lontani gli anni 80 quando un giovane Tom Cruise sfrecciava a bordo di un F14 Tomcat nel film Top Gun. C’erano i buoni e c’erano i cattivi, almeno così sembrava.

Ma cosa succede quando a sparare sono i droni al posto delle persone e tutto diventa quasi un gioco? Sarà questo il perno della narrazione dell’attore Filippo Salaris nel suo nuovo spettacolo teatrale prodotto da Artisti Fuori Posto: “Top Game – frammenti di un pilota di droni”, in scena il 13 e 14 Novembre alle ore 19:30 nel nuovo Spazio Off di Artisti Fuori Posto in via Chiara Lubich 32 a Cagliari.

Al giorno d’oggi è in corso la terza guerra mondiale e l’occidente la sta combattendo in questo stesso momento. Molti uomini, come il protagonista dello spettacolo teatrale Top Game, sono impegnati in vari conflitti, ma questa volta è più difficile definire chi sono i “buoni” e chi sono i “cattivi”.

Sotto la forma di monologo, Filippo Salaris darà voce e corpo al soldato Marvey Morgan, personaggio fittizio creato per dare forma scenica a tante storie vere di soldati come lui, impegnati nell’utilizzo di droni da guerra Predator, pilotati da remoto.

Il testo è frutto di un profondo lavoro di ricerca svolto nell’arco di oltre quattro anni, in cui sono state raccolte interviste di ex piloti che hanno abbandonato l’aviazione americana perché vittime di Disturbo Post Traumatico da Stress.

Sono emblematiche le parole con cui si presenta il personaggio protagonista dell’opera: “Il mio nome è Marvey Morgan, la prima cosa che dovete sapere di me è che facevo parte di un esperimento del governo.

No, non è l’inizio di una leggenda metropolitana. E’ la pura verità. Una delle prime reclute per un nuovo tipo di guerra in cui uomini e macchine si fondono e diventano una cosa sola. Davo la caccia ai più grandi terroristi e sono stato coinvolto in un numero inimmaginabile di uccisioni. Benvenuti nella mente della macchina da guerra più evoluta del 21° secolo!”

Sede dello spettacolo: Artisti Fuori Posto Off, via Chiara Lubich 32 Cagliari

Giorno: 13 e 14 Novembre 2021 h 19:30

Biglietto: 8,00€