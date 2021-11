“Tinte fosche, autunno in noir”, l’evento letterario per cultori del genere

Il progetto “Tinte fosche, autunno in noir“, è nato dalla sinergia di tre attori culturali della città di Olbia; l’associazione “Argonauti” attiva nell’organizzazione del festival del Cinema di Tavolara, del festival popolare della fotografia la Libreria Ubik e l’associazione Pulp.

In questa edizione lo scrittore Piergiorgio Pulixi li affiancherà nella direzione della rassegna.

Il festival, giunto alla quinta edizione, è dedicato alla diffusione e promozione dei generi letterari giallo, noir e thriller, in tutte le loro sfaccettature.

Questa rassegna mira a dare lustro ad un settore della letteratura spesso sottovalutato, che tuttavia conta autori di altissimo rilievo sia culturale che narrativo.

Inoltre, questo genere letterario viene spesso trasportato nel mondo del cinema e delle serie televisive, rendendolo così accessibile al grande pubblico con risultati di qualità eccelsa e di enorme successo.

Il tutto si articolerà in una serie di incontri con gli autori del genere più importanti del panorama nazionale i quali presenteranno la loro visione ed il loro lavoro nell’ambito di questo particolare settore della narrativa.

Gli eventi, in questa edizione, si terranno sia in diretta sui canali social degli organizzatori e degli autori invitati che in presenza.

Obiettivo del progetto è quello di far conoscere alle persone gli autori di persona, poterci dialogare. Scoprire attraverso le parole degli stessi il loro processo creativo e tutte le curiosità che circondano il mondo della scrittura, in particolare quello dei generi giallo, noir e thriller.